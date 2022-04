Prevenire gli infortuni, studenti e prof insieme a scuola di sicurezza

FALCONARA - Dalla sicurezza sul lavoro il concetto di amplia e abbraccia tutti gli aspetti della vita. In sella a un motorino o in discoteca oppure a un concerto prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi è la chiave vincente. La stessa che cerca di far assimilare Play Sicurezza, un metodo di formazione per la sicurezza sul lavoro che utilizza sistemi non convenzionali per l’apprendimento, basati su tecniche di coinvolgimento emotivo e principi di neuroscienze.

Questa mattina il primo dei tre incontri tra l’anconetana Soluzioni, attiva nel mondo della formazione aziendale, e gli studenti Cambi Serrani di Falconara. A lezione giocando. E anche i prof si sono seduti per testare il gioco da tavola creato dall’azienda anconetana dopo anni di studio per istruire attraverso il divertimento e l’esperienza di gioco. «La prima regola fondamentale – commenta Alessandro Nanni, ad di Soluzioni - è scegliere i comportamenti corretti per salvaguardare se stessi e gli altri. “Per noi essere presenti nelle scuole con un’attività che facciamo a titolo gratuito nelle ore di educazione civica significa fare qualcosa di concreto per il nostro territorio, promuovere quei valori di comunità fondamentali per far crescere il tessuto sociale locale, a partire proprio dall’educazione dei giovani».

I prossimi appuntamenti al Cambi Serrani sono previsti per lunedì 11 e martedì 12 aprile. Già altre scuole, nel frattempo, si stanno interessando a questo format, per arricchire il proprio programma di educazione civica.