I migliori libri per l’orientamento universitario

Dopo la scuola superiore i ragazzi si trovano immancabilmente ad un bivio, entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi. Tra coloro che scelgono quest’ultima opzione alcuni hanno già deciso quale carriera intraprendere, altri si trovano davanti ad un dilemma: quale facoltà scegliere? A quale ateneo iscriversi?

Riuscire a resistere alle pressioni dei genitori o capire la facoltà che possa valorizzare al meglio le proprie qualità non è semplice. Molte volte i ragazzi decidono di iscriversi ad un corso di laurea perché spinti da parenti o affascinati da materie per cui non sono portati. A causa di scelte sbagliate, molti nel corso degli studi decidono di cambiare facoltà con relativa perdita di tempo o nel caso peggiore di abbandonare per sempre gli studi.

Se dopo gli esami di maturità vi trovate alle prese con la prima importante decisione della vostra vita, un piccolo aiuto arriva dai libri per l’orientamento universitario. Vediamo quelli che vi aiuteranno a scegliere il corso di laurea giusto.

Guida completa alla scelta del corso di laurea 2020/2021

La scelta dell’università deve essere ponderata e bisogna valutare differenti fattori per prendere una decisione consapevole. Grazie a questo volume diventa tutto più semplice perchè valuta diversi aspetti come quello psicologico e attitudinale. Il testo è organizzato in quattro parti: nella prima parte vi trasporta virtualmente all’interno del mondo universitario con una descrizione dettagliata di come funzionano e sono organizzati gli atenei, come è strutturato il ciclo di studi, quali sono i corsi a numero chiuso, in che cosa consistono i test di ammissione e come affrontarli. La seconda parte è interamente dedicata alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico. Questa mini guida fornisce l’elenco delle materie di studio, gli sbocchi occupazionali, l’offerta formativa degli Atenei e le modalità di accesso. Nella terza parte si analizza il rapporto tra la laurea e il mercato del lavoro con i più recenti dati statistici sull'occupabilità dei laureati. L’ultima parte si focalizza sulle opportunità che si hanno se si decide di avere solo un'istruzione superiore e non universitaria. La guida è completata da un questionario disponibile online nell'area riservata, che permette di valutare la personalità e le attitudini in modo da scoprire quale area di studi è più indicata.

Scopri di più su Amazon

Quale università? Anno accademico 2020-2021

La fine degli esami vuol dire andare in vacanza, ma anche scegliere l’università per chi ha deciso di proseguire gli studi. Se siete incerti, con questo volume arrivato ormai alla ventisettesima edizione e aggiornato ogni anno, avrete l’orientamento di cui avete bisogno all’interno delle numerose facoltà a disposizione. Il volume si apre con una panoramica sui differenti corsi di istruzione, da quelli triennali tradizionali, ai percorsi di formazione non universitari come le Forze Armate o la scuola di giornalismo. Il volume inoltre, contiene un questionario di ingresso per capire i propri interessi culturali e professionali, mappe dettagliate in cui sono presenti tutti i corsi di studio attivati negli atenei con spiegazione di come sono organizzati. La guida è un utile strumento per capire le prospettive occupazionali dei vari titoli di studio, suddivisi per aree e settori. Infine, mette a disposizione dei ragazzi un glossario con aggiornamenti per rendere il percorso dal test d’ingresso fino all’iscrizione semplice e senza problemi.

Scopri di più su Amazon

Prima di iniziare l’Università

Prima di iscriversi all’università si è confusi e non si quale facoltà scegliere, ma grazie ai formatori e autori del libro, Nicola Guatino e Attilio Cordaro, potrete togliervi molti dubbi. Gli autori del libro, Come Laurearsi Velocemente e con Voti Alti questa volta si rivolgono a coloro che ancora devono iniziare il percorso di studi. La guida svela ai futuri universitari come funzionano gli esami, come sfruttarla al meglio per non sentirsi fuori luogo, ma soprattutto come scegliere il corso di laurea che fa per voi. Inoltre, nel libro analizzano le varie tecniche di studio come quella della memorizzazione, apprendimento rapido, lettura veloce che in realtà non assicurano voti alti. I due autori ed ex studenti infine, forniscono le dritte per organizzare lo studio correttamente.

Scopri di più su Amazon

Guida all'Università e ai test di ammissione

Conoscere tutti i corsi di laurea è un ottimo strumento per scegliere in modo consapevole il corso di studi. Con questo volume avrete a disposizione tutto l’elenco delle facoltà per l’anno accademico 2020/2021. Le università sono divise per regione segnalate con numeri progressivi in base alle località e alle classi di laurea, così da poterle trovare con facilità e in pochi secondi. Grazie a questo volume avrete la possibilità di valutare le vostre capacità con informazioni dettagliate sui corsi di laurea, sulla loro valenza regionale o locale. Infine, nel volume è presente la simulazione di un test di ammissione, un utile strumento per verificare il vostro livello culturale nel caso in cui sceglieste un’università a numero chiuso.

Scopri di più su Amazon

E adesso? Guida dalla Maturità all'Università per costruire il tuo futuro

Molti ragazzi si iscrivono all’università inconsapevoli del percorso che devono affrontare perché guidati dai consigli di parenti e amici. In questo modo non possono avere il totale controllo sul loro futuro, tanto che alle prime difficoltà o abbandonano gli studi o cambiano facoltà. La collaborazione tra Pier Giorgio Bianchi, Paolo Alberico Laddomada ed il team di Talents Venture, ha dato vita alla terza edizione del volume che è diventato un punto di riferimento per i ragazzi che non hanno ancora deciso cosa fare nel futuro. Grazie alle testimonianze dirette di un laureato e un professionista per ognuno dei macro-indirizzi di laurea presenti in Italia e il contributo di figure che illustrano il mercato del lavoro, i ragazzi possono avere un aiuto in più e capire come orientarsi. Le interviste disponibili anche su Spotify e Youtube affrontano il tema dell’intelligenza artificiale, del futuro del mondo del lavoro, delle soft skills e fusion skills.

Scopri di più su Amazon

Le regole per scegliere l’università giusta

Scegliere il percorso di studi è una decisione importante che deve essere ponderata e non fatta in modo avventato. Per questo prima di iscriversi all’università bisogna valutare diversi aspetti, vediamo quali.

La cosa più importante da sapere prima di intraprendere un percorso di studi è cosa si vuole realmente fare nella vita, il proprio sogno. Nel caso in cui non vedete l’ora di essere un medico, un avvocato o un architetto, la scelta è scontata. In generale è importante capire cosa vi appassiona, perché solo così studiare sarà più facile e avrete maggiori stimoli.

Prima di scegliere la facoltà oltre ai test attitudinali e di orientamento è fondamentale fare un test su sé stessi e capire bene i propri punti di forza e debolezza. Se non avete ancora un lavoro dei sogni, capire come realmente siete, è un valido aiuto. La bravura senza la passione pone dei limiti. Si possono avere voti alti, ma studiare a fatica e con disinteresse tanto che sul lungo periodo può portare al disinteresse e ad abbandonare l’università.

Una volta capito quali sono le vostre passioni e verso quale facoltà orientarvi, è arrivato il momento di informarvi, di andare alle giornate di orientamento, di frequentare gruppi specifici, raccogliere informazione per farvi un’idea sul percorso di studi e se è quello che fa per voi. Frequentare l’università è un modo per stringere contatti con studenti, vivere in un ambiente stimolante, per questo si deve scegliere un ateneo in grado di offrire tutte queste caratteristiche.

Infine, scegliere l’università che vi garantisca un futuro è utile, ma dovete essere consapevoli che il mondo del lavoro è in continua evoluzione, per questo dovete scegliere un percorso di studi che vi permetta di trasformare le vostre capacità a seconda della situazione che vi si prospetta.

Leggi anche

Amazon Prime Student sconti e regali per tutti gli studenti: ultimi giorni per aderire all'offerta

I 5 accessori per un rientro a scuola e in ufficio originale

I diari agenda che ti accompagneranno nel nuovo anno scolastico

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zaino o borsa? 4 modelli per scegliere la tua work bag