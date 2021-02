Il cuoco contadino sale in cattedra: studenti a lezione di salumeria

Una lezione particolare questa mattina nella cucina laboratorio dell’Istituto d’istruzione superiore Panzini di Senigallia con in cattedra il cuoco contadino Giovanni Togni, presidente degli agriturismi di Campagna Amica per la provincia di Ancona, a spiegare i vari tagli del maiale e la preparazione dei salumi agli studenti della 4A e 5C del corso enogastronomico.

Lezione pratica, coltello in mano, e high tech con tanto di registrazione multimediale (saranno realizzate pillole video) e studenti di prima e seconda collegati in didattica a distanza. La lezione è stata possibile grazie alla forte collaborazione tra Coldiretti Ancona e il Panzini. Già è stata prevista una seconda lezione dedicata al “quinto quarto”, i cosiddetti tagli poveri che per sapore e riscoperta delle tradizioni stanno tornando a essere molto apprezzati dai consumatori.