Giovani e aziende si incontrano a scuola, nuova tappa del progetto TecnicaMente

Prosegue con una nuova tappa a Castelfidardo la nona edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco, società specializzata di The Adecco Group, nato nel 2014 con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende.

La tappa, prevista per domani 27 maggio, vedrà protagonisti 18 studenti dell’ITIS Meucci di Castelfidardo. Durante la gara, gli studenti si interfacceranno con le imprese del territorio e prenderanno parte alla realizzazione di progetti innovativi, che saranno valutati dai referenti aziendali. I ragazzi potranno partecipare a sessioni di coaching dedicate per prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro e le aziende partecipanti si impegneranno ad investire sui giovani talenti con proposte di valore. Quest’anno, a livello nazionale, sono 60 le scuole protagoniste, 1200 gli studenti e 400 imprese in tutta Italia. TecnicaMente mette inoltre a disposizione tutti gli strumenti utili perché i ragazzi, terminate le superiori, possano essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro, esprimendo al meglio il proprio talento.