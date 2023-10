A scuola si celebra la "Giornata del dono"

JESI - Il Comune di Jesi aderisce all’invito dell’ANCI che organizza in tutto il territorio nazionale, iniziative per celebrare il Giorno del Dono.

L'occasione prevede un incontro con studenti e studentesse degli Istituti di istruzione secondaria di II grado di Jesi per una serie di approfondimenti sul tema della donazione, della gratuità, della solidarietà e della relazionalità. A cominciare da mercoledì 11 ottobre al Liceo Classico Vittorio Emanuele II, congiuntamente agli studenti del Liceo Artistico Mannucci, con il professor Roberto Cresti, dell’Università di Macerata, si parlerà di “Joseph Beuys. La parola e la rosa. Arte e Comunità”.

Giovedì 12 ottobre alle ore 17,00 presso la Galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti, il senatore Edoardo Patriarca, promotore e primo firmatario della Legge 14 luglio 2015, n. 110 istitutiva del Giorno del Dono, terrà un incontro pubblico dal titolo: “Le parole del Dono. Storia di una Legge”.

Seguiranno nel corso del mese altri due incontri con il professorMassimiliano Colombi e la dottoressa Alice Esposto. “Queste iniziative rappresentano l’avvio di “Volontarja 2023-2024”, come ormai da molti anni, insieme al AVPS Vallesina, finalizzata a sensibilizzare e promuovere la dimensione del volontariato, soprattutto nei confronti dei giovani, nel più generale orizzonte dei temi collaborativi, della comunità educante e della cittadinanza attiva” - spiega l'assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi - “Ciò che è disposizione del cuore e scelta individuale, con una legge dello Stato diventa valore comune della convivenza civile ispirata alla nostra Costituzione”.