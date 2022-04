Sbaraglia 15mila concorrenti, Giorgia vola in finale del campionato nazionale di lingue

ANCONA - Con un punteggio di 88 ha consentito al suo Istituto, il Savoia Benincasa, di conquistare il settimo posto nazionale per la lingua francese nella competizione del CNDL Campionato Nazionale delle Lingue, alla 12esima edizione, promosso dall'Università di Urbino. Giorgia Quargnal della 5BL Esabac (indirizzo valido per il doppio diploma italo-francese) vola così alla finale nazionale, fissata per il 29 aprile a Urbino.

Soltanto 30 scuole in tutto il territorio nazionale, dopo le prove selettive di istituto che hanno coinvolto 15mila studenti delle quinte classi delle scuola secondarie di secondo grado, hanno l'opportunità di partecipare alla fase finale. Quattro le lingue in gara (francese, inglese, spagnolo, tedesco) al centro delle rigorose selezioni che si sono svolte lo scorso 21 marzo in modalità online, precedute da Cerimonia di inaugurazione e dai saluti istituzionali.

La prova al computer scritta consisteva in una serie di domande a risposta multipla per la verifica del livello di competenza linguistica secondo il QCER 30/40 minuti e la prova orale verteva sulla capacità del candidato di interagire nel corso di una conversazione in lingua.

Il CNdL, curato dall’Università degli Studi di Urbino è una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti al 5° anno e ai docenti di lingua delle Scuole secondarie di secondo grado dell’intero territorio nazionale. Rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e Università attraverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture straniere. Il Campionato Nazionale delle Lingue è stato riconosciuto nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2020-2021.