Da Stamira a Barbarossa, storie marchigiane narrate ai ragazzi

Un progetto destinato agli studenti degli istituti superiori di Macerata ed Ancona. E’ il “Genius Loci - Storie marchigiane per una conoscenza di sé, degli altri e del territorio”, realizzato dal Garante dei diritti con la collaborazione dei due Comuni che ospiteranno gli appuntamenti in calendario per il 23 aprile e il 21 maggio. «I ragazzi devono riappropriarsi di uno spazio e di un tempo – evidenzia Giulianelli - che restituisca valore alle loro identità. Hanno bisogno di sentirsi appartenere ad un territorio, di conoscerne la storia, anche nelle pieghe più inedite, di ritrovare le radici. In questo senso la narrazione ha un ruolo molto importante e l’abbiamo scelta per il nostro progetto che in futuro auspichiamo di poter espandere ad altri territori».

Al centro dell’attenzione due eventi che hanno caratterizzato la storia delle Marche. Nel primo caso si parlerà del tentativo insurrezionale italiano compiuto a Macerata nella notte tra il 23 ed il 24 giugno del 1817. E proprio “La notte di San Giovanni” è la rappresentazione teatrale in programma per il 23 aprile al Teatro “Lauro Rossi”. Sarà anticipata dalla conferenza su “Stato Unitario e Stato pontificio: Carbonari a Macerata”.

Al centro dell’attenzione del secondo appuntamento l’assedio di Ancona del 1173 ad opera dell’imperatore Federico Barbarossa e della flotta veneziana, dove si annovera il gesto eroico di Stamira. Il 21 maggio il Teatro “Sperimentale” del capoluogo regionale ospiterà la rappresentazione “L’assedio di Ancona”. I ragazzi parteciperanno anche alla conferenza su “Ancona al tempo di Stamira”.