Esami di Stato, al via le prove per 14mila marchigiani: come si svolgeranno

Anche per quest'anno scolastico l'esame consisterà in una prova orale che partirà però dalla discussione di un elaborato

Da mercoledì prossimo, 16 giugno partono gli esami di Stato per quasi 14.000 studenti marchigiani. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per quest'anno scolastico l'esame consisterà in una prova orale che partirà però dalla discussione di un elaborato, il cui argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe. Si procederà, di norma, al passo di cinque colloqui al giorno.

Il 14 giugno si insedieranno le 358 commissioni previste nelle Marche, mentre il 15 si svolgerà la riunione territoriale di coordinamento dei presidenti di commissione. Ad essere interessati sono 13.946 studenti delle quinte superiori: 4.278 della provincia di Ancona, 3.482 delle province di Ascoli Piceno-Fermo, 2.681 di quella di Macerata e 2.942 di quella di Pesaro Urbino. (Agenzia Dire)