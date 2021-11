Istituto Federico II, c'è un ospite speciale: El Mostafa Drissi

«Istituto comprensivo Federico II, patrimonio di biodiversità!» Sono queste le parole di apertura del discorso di El Mostafa Drissi, coordinatore della Consulta per la Pace, ospite speciale nelle giornate dedicate all’insegnamento dell’Ed. civica, svolte nei giorni scorsi presso la scuola Secondaria Federico II. Le attività del primo quadrimestre si sono concentrate sulla tematica dei Diritti, in particolare sulla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dove l’intervento del professor Drissi ha coinvolto gli alunni in una riflessione profonda sul significato di parole importanti come “accoglienza”, “opportunità”, “interazione” con le persone provenienti da altri paesi.

L’Istituto da anni si occupa di attivare progetti dedicati all’educazione interculturale, al fine di diffondere la visione di “diversità come vera ricchezza”, stimolando gli alunni a pensare criticamente, senza cadere nella tentazione di adottare false immagini. Proprio per tale ragione, dal mese di ottobre, è stato avviato il corso di formazione “Percorsi interculturali nella classe plurilingue” condotto dalle Professore Rosita Deluigi ed Edith Cognigni, dell’Università degli studi di Macerata.