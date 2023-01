A scuola c'è il Cooking Quiz con lo chef: tecniche di servizio ed etica del cibo

LORETO - Il tour “in presenza” ha coinvolto, martedì, gli studenti dell’I.I.S. “A. Einstein - A. Nebbia” di Loreto con ottimi risultati. Presenti lo chef Andrea Bertini, Alma Ambassador che ha coinvolto i ragazzi in una lezione sulla “pasta fresca” e il Docente di Alma Roberto Gardini per l’indirizzo sala-vendita, che ha trattato e coinvolto gli studenti sul tema delle “tecniche di servizio”. Grande soddisfazione per il prof. Paoletti, docente referente per il Cooking Quiz della scuola loretana per i punteggi ottenuti dai ragazzi: le classi 4^MC enogastronomia, 4^EB sala-vendita e 4^IP pasticceria sono passate alla Finale Nazionale di Roma. L’IIS “Panzini” di Senigallia invece parteciperà alla versione digitale e la loro prova è prevista per il 23 marzo prossimo.

Oltre alla formazione strettamente legata alle materie di studio dei ragazzi proposta dagli Chef e dai docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, viene introdotta dall’esperto formatore Alvin Crescini, anche la parte “etica” ossia approfondimenti e focus su tematiche fondamentali come la sana e corretta alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, la lotta allo spreco alimentare e le corrette modalità di raccolta differenziata.