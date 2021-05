Scuola di educazione civica alla Caio Giulio Cesare: incontro delle classi con i volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

OSIMO - Sabato 8 maggio le classi seconde della scuola media Caio Giulio Cesare hanno incontrato il mondo del volontariato e dell'impegno sociale. Dalle 9 alle 13 si è svolta presso il piazzale antistante il Palabellini una piccola manifestazione che ha visto coinvolti diversi protagonisti della rete di volontariato osimana: grazie al coordinamento del sig. Laconisi, alcune associazioni tra cui croce Rossa Italiana, protezione civile, Valco Marche, radioamatori marche e Misericordia primo soccorso si sono incontrate per fare conoscere ai ragazzi come si può fare rete in condizioni di emergenza e calamità. Gli studenti coinvolti sono stati oltre 70; divisi in piccoli gruppi, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-covid, sono stati accompagnati per ognuna delle 5 postazioni allestite per assistere al lavoro dei volontari e alle loro spiegazioni in merito a come si svolge un certo tipo di impegno sociale. L'organizzazione è stata perfetta, il coordinamento ineccepibile, l'entusiasmo ai massimi livelli. Per i ragazzi è stato un incontro formativo e didattico molto importante che rientra all'interno di un progetto specifico pensato per l'educazione alla cittadinanza; infatti una delle classi coinvolte presto conoscerà anche un'associazione osimana che si occupa di gestire cani abbandonati, la Magic Box, e la lega del Filo d'Oro che darà una dimostrazione ai ragazzi di quanto sia difficile vivere senza poter vedere.