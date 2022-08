Nuovi poli dell'infanzia e una mensa da costruire: gli interventi sull'edilizia scolastica

ANCONA - Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria in diversi edifici scolastici e con fine lavori entro l'inizio dell'anno scolastico come per la Scuola Primaria "Maggini", Scuola dell'infanzia "Alba Serena" , edificio "Ex Ferrucci" e scuole "Pascoli", scuole "Fermi" e "Levi-La Giostra", oltre all'adeguamento alle norme per illuminazione di sicurezza e sostituzione maniglioni anti panico su vari edifici scolastici. A questi si aggiungono i lavori di rinforzo strutturale per la scuola Primaria "Collodi", di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "G. Garibaldi" in via Torrioni; lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola "De Amicis"; lavori di adeguamento sismico della scuola primaria “Carlo Antognini"; lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico “Domenico Savio”. A ciò si sommano gli edifici scolastici per i quali sono in corso la progettazione degli interventi come la Scuola dell'infanzia Anna Freud e scuola secondaria di 1°grado Pascoli, la secondaria di 1°grado Donatello; la scuola secondaria di 1°grado Marconi; la scuola primaria Collodi con la progettazione della manutenzione straordinaria della copertura.

Il Pnrr

Il Comune di Ancona ha presentato richiesta di finanziamento al bando Pnrr con cui si punta ai seguenti interventi:

Demolizione e ricostruzione della scuola del'infanzia Sabin, per un importo complessivo del finanziamento di € 2.614.000,00;

Realizzazione di un polo dell'infanzia presso la scuola dell'infanzia Alba Serena mediante la nuova costruzione di un asilo nido, per un importo complessivo del finanziamento pari ad € 1.100.000,00 ;

Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Agrodolce, per un importo complessivo del finanziamento pari ad € 1.477.343,64.

Demolizione e ricostruzione ddell'edificio annesso alla scuola Leopardi per creazione di un nuova mensa, per un importo complessivo di € 750.000,00.

«Gli investimenti per l'edilizia scolastica – ha ricordato l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini - in totale sono 16 milioni 435 mila euro, dei quali 10 milioni e 494 mila in corso mentre quelli in attesa di conferma da parte del Pnrr sono 5 milioni e 941mila euro». .

Manutenzioni ordinarie

L'assessorato alle Manutenzioni ha svolto una serie di interventi sugli edifici scolastici degli istituti comprensivi del Comune di Ancona con i fondi destinati all'Accordo Quadro 2021/2022 nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 presso gli immobili che ospitano Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I° Grado del complessivo degli Istituti Comprensivi del Comune di Ancona. I lavori, affidati alle ditte aggiudicatarie dei lotti dell'accordo quadro, si sono concentrati maggiormente nei giorni di sospensione per le festività, il pomeriggio ed i giorni festivi e prefestivi quando si è reso necessario intervenire all'interno degli immobili e spostandosi all'esterno con le lavorazioni durante l'orario della didattica.

Con la collaborazione delle imprese si è cercato di arrecare meno disturbo possibile agli alunni, al personale docente ed amministrativo cercando di venire incontro, fin dove possibile, alle loro richieste e necessità. «Gli interventi descritti rappresentano i lavori più importanti e consistenti realizzati negli ultimi mesi, ai quali si aggiungono gli interventi minori, ma spesso fondamentali per il corretto svolgimento della didattica e ai quali teniamo particolarmente proprio per venire incontro a tutte le esigenze manifestate dagli operatori del mondo della scuola» afferma l'assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi.