La scuola incontra la disabilità, premiati i vincitori delle nove scuole

ANCONA - Si è svolta nei giorni scorsi all’Auditorium dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini la premiazione dei giovani vincitori del Concorso “La scuola incontra la disabilità", giunto alla sua ottava edizione e che ha avuto il patrocinio del Comune di Ancona. Hanno partecipato nove classi delle terze medie degli Istituti Comprensivi di Ancona, Novelli-Natalucci, Pinocchio-Montesicuro, Cittadella -Margherita Hack, ed una classe prima dell'indirizzo CAT, dell' ISTVAS accompagnate dai rispettivi insegnanti.

Alla cerimonia di premiazione hanno assistito i rappresentanti del Comitato organizzatore del Concorso composto dalle Associazioni Centro H, Anglat, Aniep, UILDM, Dolphins, Ens, UIC e l'Assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona, Antonella Andreoli. A guidare l’evento i professori Stefano Nicolini ed Elisabetta Vecchietti.

L’Assessore Andreoli e la docente Vicaria dell’IIS Vanvitelli Silvia Pianelli hanno ricordato l’importanza di questo concorso, volto a sviluppare nei ragazzi la consapevolezza della diversità vista come valore aggiunto per la società perché, come ha scritto nel tema un alunno vincitore di una precedente edizione “siamo tutti diversi ed è questa la nostra unicità”. Successivamente gli alunni vincitori di questa edizione hanno letto i loro temi, raccontando in modo partecipe e profondo le esperienze con la disabilità vissute direttamente o indirettamente, sia in ambito scolastico che extrascolastico.

Ognuno di loro ha poi ricevuto una medaglia ricordo e un attestato, mentre alle scuole partecipanti è stato offerto un buono spesa di 100 euro. La foto ricordo con i ragazzi vincitori e i rappresentanti delle Associazioni ha chiuso questa emozionante giornata.