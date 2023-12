Dichiarazione universale dei diritti umani: giornata con gli studenti

In occasione dei 75 anni dalla ratifica della Dichiarazione universale dei diritti umani dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio regionale organizza una giornata di celebrazioni con gli studenti, in collaborazione con l’Università politecnica delle Marche e l’Istituto diplomatico internazionale (Idi). L’evento è in programma Lunedì 11 dicembre alle ore 9.30 presso la Facoltà di Economia dell’Univpm (Aula A “G.Conti). Interverranno in apertura il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, il Rettore Univpm, Gian Luca Gregori, e il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Relazioni del Direttore generale Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, del Capo del Segretariato Iniziativa adriatico ionica Fabio Pigliapoco e del Presidente dell’Idi Paolo Giordani. Conclusioni del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Parteciperanno studenti di istituti superiori di tutte le province.