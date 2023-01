Dante Alighieri arriva al "Medi" di Senigallia: gli studenti esplorano le emozioni della Divina Commedia

SENIGALLIA - Il prosimo 9 Gennaio, presso la Scuola Liceo Scientifico “Enrico Medi” di Senigallia, si inaugura il progetto Le Emozioni nella Divina Commedia, ideato e supportato dal Comitato Dante Alighieri di Ancona e accolto dal Dirigente scolastico Lorenzo Savini. Coordinatore del progetto sarà il professor Luigi Mossuto. I ragazzi della terza classe compiranno un percorso di emozione e conoscenza attraverso alcuni versi della Divina Commedia. Sarà un percorso teatrale che insegnerà al ragazzo la lettura consapevole del testo, ma anche una scienza medievale attualizzata, che rimette l’allievo in contatto con le stelle.

All’inaugurazione sarà presente la presidente del Comitato di Ancona, la giornalista e scrittrice Giuliana Poli, la quale illustrerà ai ragazzi l’importanza della cultura e della lingua italiana e soprattutto come la riscoperta delle emozioni, attraverso l’uso della parola consapevole, possa diventare quella chiave per creare e capire il linguaggio che è al centro di qualsiasi esistenza. L’immedesimazione teatrale, se ben condotta, può diventare una scoperta della dimensione della humanitas, intesa in senso universale.