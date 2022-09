Dal libro ai campi, studenti a lezione nel Villaggio Coldiretti

PIANELLO VALLESINA - Con tutte le sue attività, workshop e presentazioni il Villaggio Coldiretti diventa una meta formativa per gli studenti dell'IIS Cuppari Salvati di Pianello Vallesina, oggi in visita d’istruzione in una Milano trasformata in grande fattoria urbana.

Dopo aver preso parte alla manifestazione dei giovani di Coldiretti contro il caro bollette, gli studenti della 5 C accompagnati dal professor Edoardo Dottori e dai responsabili di Coldiretti Marche hanno avuto modo di visitare diverse attività come «I Giovani Coldiretti raccontano l’agricoltura di oggi» con le esperienze e l’innovazione degli Oscar Green, gli agri atelier con idee creative e artigianato realizzato con prodotti agricoli come i bouquet di frutta e verdura proposti dalla marchigiana Maila Camilletti e "Aprire una azienda agricola in 10 mosse", video propedeutici all'avvio d'impresa. E ancora: degustazioni di olio, incontri con gli esperti dell’ispettorato frodi alimentari e agricoltura 4.0. Per passare dai libri al toccare con mano la traiettoria di futuro degli studi intrapresi.