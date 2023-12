A scuola di...anticontraffazione: studenti in visita alla sede delle Dogane

FABRIANO - A scuola di anticontraffazione. Gli studenti del corso di studi Industria e Artigianato per il Made in Italy dell’Istituto Istruzione Superiore Merloni-Miliani ha visitato la sede della Szione Operativa Territoriale delle Dogane di Fabriano. Un funzionario esperto in attività antifrode dell’Ufficio delle dogane di Ancona ha illustrato il fenomeno della contraffazione, mostrando esempi di merce sequestrata, in particolare nel settore della moda.

Sono stati affrontati anche argomenti come la tutela del consumatore, con un excursus normativo attraverso l’etichettatura dei beni, alimentari e tessili. Le ragazze sono state informate sui potenziali rischi legati al commercio online, con particolare attenzione alle responsabilità che un acquirente può inconsapevolmente incorrere. Durante l’incontro, è stata presentata alle studentesse l’app Android per cellulari della Carta Doganale del Viaggiatore, uno strumento di consultazione rapida e facile per conoscere le principali disposizioni doganali, fondamentale per chi viaggia in Europa o in Paesi extra europei.