Il concorso di cucina è digitale: arriva l'app con cooking quiz per le scuole

Partirà giovedì 14 gennaio la quinta edizione del concorso didattico nazionale Cooking Quiz ideato da Plan Edizioni, Alma - scuola Internazionale di cucina Italiana e da Peaktime. Si tratta di una edizione digitale per oltre 20.000 studenti in tutta Italia suddivisi in 80 Istituti Alberghieri. Saranno coinvolte le classi 4^ ad indirizzo Enogastronomia - Sala/Vendita e Pasticceria e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative: un appuntamento formativo che utilizza strumenti tecnologici vicini alle generazioni native digitali. Gli studenti assisteranno ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef Docenti di Alma e successivamente affrontano la verifica. Per ogni appuntamento, lo studente che otterrà il punteggio più alto si aggiudicherà un buono Amazon, mentre la classe che raggiungerà il punteggio medio più performante avrà il pass per la finalissima Nazionale. Un format da grandi numeri che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

Ambiente

Grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

L'app

È on line l’APP “cookingquiz” il modo per misurarsi e vincere premi. Quesiti preparati appositamente dagli chef docenti Alma e dai professori degli istituti alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione su temi di cucina, sala e pasticceria. In palio, tutti i giorni Buoni Amazon di 10€ e 20€, un voucher vacanza per il vincitore settimanale. Inoltre gli studenti a maggio potranno aggiudicarsi un’esperienza formativa presso Alma e crociere a Barcellona.

Scuole marchigiane

Per le Marche parteciperanno:

- IPSSART "Varnelli" di Cingoli (MC)

- IPSSAR "Buscemi" di San Benedetto del Tronto (AP)

- IPSSARCT "Panzini" di Senigallia (AN)

- IIS "Einstein-Nebbia" di Loreto (AN)

- IIS "G. Celli" di Piobbico (PU)

- IIS "C. Urbani" di Porto Sant'Elpidio (FM)

- IIS "Ulpiani" di Ascoli Piceno

(il calendario degli appuntamenti è in via di definizione)