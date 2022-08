Alla scoperta della cittadinanza europea, concluso il progetto per 32 scuole marchigiane

ANCONA - Si è concluso il progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea”, giunto quest’anno alla sua 4a edizione e realizzato da Centro Europe Direct Regione Marche (PF Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali) in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per le Marche. Rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio regionale, il progetto era nato allo scopo non solo di far conoscere i vari aspetti dell’Unione Europea, ma per sensibilizzarli e coinvolgerli in vista delle elezioni europee del 2019.

«L’educazione alla cittadinanza europea intendeva essere quindi non soltanto la finalità ultima di questo progetto, ma anche un punto di partenza sul quale stimolare la riflessione dei partecipanti sui temi dell’Unione Europea e sulle opportunità che essa offre loro, in particolare sulla mobilità giovanile e sui finanziamenti delle politiche di coesione- scrive la Regione in una nota- Nonostante tutte le difficoltà e la complessità dell’anno scolastico 2021/22, ancora alle prese con le criticità legate alla situazione pandemica, l’adesione è stata ampia: 32 scuole provenienti da tutto il territorio regionale, con la partecipazione di circa 2.550 studenti (oltre 1.000 più dello scorso anno) e 285 insegnanti di varie discipline. Il progetto si è sviluppato in quattro incontri formativi (online o in presenza, quattro moduli per ciascuna scuola), nel corso dei quali i ragazzi hanno potuto approfondire vari aspetti: storico (le origini, i padri fondatori dell’UE e i trattati), sociale (vantaggi dell’essere cittadino europeo e le opportunità dedicate ai giovani), culturale (le reti d’informazione dell’UE presenti nel territorio regionale), politico (le Istituzioni Europee e l’iter legislativo), economico (fondi europei, Next Generation EU e politiche dell’UE, Green Deal)».