Sirene spiegate e uniforme storica, i «carabinieri di pinocchio» incontrano i bambini a scuola

FALCONARA - Rispettare la figura del carabiniere e insegnare l’educazione civica. Il progetto della scuola “Rodari” di Falconara ha visto la presenza di 111 bambini, che hanno ospitato nell’istituto i militari dell’Arma.

I carabinieri sono arrivati in divisa con due autoradio nel piazzale della scuola, a sirene spiegate, e i bambini hanno risposto intonando l’Inno di Mameli. C’è stata anche la possibilità di far intervenire due Carabinieri in “Grande Uniforme Storica” completa della caratteristica “lucerna con pennacchio”. «Sono proprio i Carabinieri di Pinocchio!» hanno esclamato alcuni bambini, riconoscendo quelle divise fino ad allora viste solo sulle illustrazioni, celebrando così un momento emozionante e rievocativo del famoso romanzo di Collodi.