La legalità si impara a scuola, il prof è il comandante dei carabinieri

AGUGLIANO - Ieri mattina alla scuola “IV Novembre – Don Bosco” di Agugliano, il comandante della Compagnia Carabinieri di Osimo, Tenente Colonnello Luigi Ciccarelli, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” – Scuole secondarie di I° grado “G. Spontini” di Polverigi e “A. Manzoni” di Camerata Picena, con il coinvolgimento di circa 150 studenti.

Obiettivo, coinvolgere i ragazzi in un progetto che si propone di rafforzarne il senso di appartenenza al contesto sociale e di svilupparne, attraverso la necessaria osservanza delle regole comuni, il senso di responsabilità. Tra i temi affrontati il bullismo e cyberbullismo connesso all’utilizzo illecito di internet e la pericolosità di contatti con utenti sconosciuti, il diritto alla privacy, il Garante per il trattamento dei dati personali e le tutele in favore delle vittime.