A lezione dal capitano Ultimo, l'uomo che catturò Riina incontra gli studenti

ANCONA - Il colonnello Sergio De Caprio, ex capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri, ed ex vicecomandante del Comando carabinieri per la tutela dell'Ambiente a Roma, il 6 maggio dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nell’Aula Magna del Volterra Elia, in via Esino, 36, terrà una conferenza sul tema della legalità e del contrasto alla criminalità per promuovere e diffondere tra i giovani la cultura dei valori civili.

Il colonnello De Caprio, detto anche "Capitano Ultimo" è uno dei simboli della lotta alla criminalità organizzata. E’ noto per aver eseguito, quando era a capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri, l'arresto del capo di Cosa nostra Totò Riina, il 15 gennaio 1993. L'incontro si inserisce tra le iniziative che la scuola organizza nell'ambito dell'Educazione Civica per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto della legalità, dei valori della cittadinanza attiva, all'esercizio del volontariato nella società in cui si vive, con la consapevolezza del ruolo imprescindibile del singolo per la collettività.