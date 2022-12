Il cane della Finanza fiuta i borsoni nel cortile della scuola, ma è una lezione delle Fiamme Gialle

CAMERANO/SIROLO - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno incontrato gli studenti degli Istituti secondari di I grado “Silvio Pellico” di Camerano e “Renaldini” di Sirolo, per affrontare i delicati temi della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, dei rischi per la salute derivanti dalla loro assunzione, nonché del valore della legalità in generale. Si tratta di un’iniziativa promossa dai dirigenti scolastici, accolta dalla Guardia di Finanza anconetana. L’intento è quello di far maturare, nei ragazzi intervenuti, la consapevolezza del valore della legalità sia in generale che di quella economico-finanziaria

Gli incontri sono stati incentrati sui gravi rischi derivanti dall’uso della droga, tematica più che mai attuale per gli adolescenti di oggi, con particolare riferimento alle previsioni di legge che configurano un illecito di tipo amministrativo. Ci si è soffermati, poi, sugli effetti deleteri ed irreversibili che l’assunzione prolungata nel tempo di sostanze stupefacenti provoca sul nostro organismo.

In un secondo momento, la giornata è proseguita nel cortile degli istituti con la simulazione di un controllo antidroga da parte di un’unità cinofila. Infatti, dopo aver fornito alcuni cenni sul percorso addestrativo che porta il cane a sviluppare le capacità di ricerca, i militari hanno operato con l’ausilio del prezioso “finanziere a quattro zampe” che, fiutando tra i vari borsoni casualmente posizionati, è riuscito a scovare quello contenente la sostanza stupefacente generando grande entusiasmo tra gli alunni presenti.