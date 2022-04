Lontani ma vicini, gli studenti "entrano" nelle scuole straniere e dialogano in inglese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Come ogni anno i ragazzi della Caio sono impegnati nel partecipare agli eventi che avvicinano mondi scolastici diversi ma allo stesso modo curiosi di aprire le proprie menti al nuovo, all’innovazione ed al confronto formativo diretto. «Quest’anno più che mai, complice la tecnologia messa fortemente in pratica a causa della pandemia, i nostri alunni hanno avuto grandi opportunità di collegamento con coetanei delle scuole estere partecipanti al progetto Erasmus+. Utilizzando gli applicativi google-meet, skype o zoom, a seconda della piattaforma utilizzata dai coetanei degli altri Paesi, i nostri alunni sono entrati nelle classi ed hanno assistito in diretta alle lezioni ed hanno dialogato in lingua inglese con gli insegnanti ed alunni delle scuole estere aderenti al progetto Erasmus+ e viceversa- scrive l'istituto- gli alunni delle scuole estere hanno potuto fare allo stesso modo la stessa esperienza! Un interscambio a 360°, molto proficuo! Sempre nell’esperienza Erasmus+, alcuni ragazzi che hanno dato la loro disponibilità a recarsi in Romania nel mese di febbraio, hanno potuto anche partecipare ad una attività di debate in presenza con i coetanei delle scuole ospitanti. Ora con trepidazione, i nostri alunni attendono di ospitare a scuola, dal 2 al 6 maggio i colleghi dell’Erasmus+ di Grecia, Spagna, Portogallo, Romania e Bulgaria. Nel mese di maggio si concluderà l’attività Erasmus+ di quest’anno con un importante convegno di formazione il giorno 9 alle ore 17: tutti i ragazzi e le loro famiglie saranno ospiti della scuola Caio Giulio Cesare in un incontro formativo dal titolo “L’uso della voce, del gesto e del linguaggio del corpo per una efficace comunicazione”»

«Parallelamente al progetto Erasmus+, nelle altre due lingue comunitarie studiate alla Caio Giulio Cesare, francese e spagnolo, i nostri alunni stanno sperimentando grazie all’uso di strumenti tecnologici ed informatici, utilizzati anche nelle solite attività curricolari scolastiche, il collegamento, il confronto e la condivisione di momenti importanti della vita scolastica con i coetanei delle scuole spagnole e francesi. Con gli alunni delle scuole spagnole, i nostri alunni hanno fatto uno scambio di video presentazione».