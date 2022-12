Bullismo a scuola, ma non solo: la brochure con i consigli della polizia

ANCONA - Bullismo, la Questura e Confartigianato hanno diffuso una brochure per sensibilizzare i giovani sulla piaga sociale. Viene spiegato come il bullismo sia un vero e proprio atto intimidatorio e di sopraffazione fisica o psicologica. Il fenomeno si manifesta soprattutto in ambito sclastico, in strada e nei luoghi di ritrovo con gravi ripercussioni sulla vittima, indotta spesso a compiere gesti autolesionstici. La polizia ha predisposto l'app Youpol per la segnalazione e le richieste di aiuto.