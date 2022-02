Bullismo e revenge porn, carabinieri e avvocati in cattedra

Gli avvocati Cristina Barboni e Roberta Ragnetti del Foro di Ancona, con la collaborazione dei Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, hanno programmato una serie di incontri all’interno delle scuole superiori per sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza di genere. Incontri nei quali si è discusso delle più recenti forme di violenza quali il bullismo, “cyberbullismo”, “revenge porn”, “hate speech” e “body shaming”, degli effetti deleteri di queste brutali prevaricazioni nonché del contesto normativo di riferimento (Codice Rosso).

Infatti, anche questa mattina, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico “Donatello Serrani” di Falconara Marittima, quattro classi del 4° e 5° superiore, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ministeriali previste per la didattica in presenza, si sono date il cambio per partecipare ad un incontro sul tema, nel quale, tutti gli studenti, hanno dimostrato grandissima attenzione. Sono fenomeni sui quali occorre tenere sempre la guardia molto alta, in un contesto storico di grande apprensione per le dinamiche pandemiche e le nuove forme di aggregazione sociale, sempre più incentrate sui social media e nei luoghi virtuali. Gli alunni hanno infatti palesato curiosità ed interesse, formulando ai relatori domande di vario genere su tutti gli argomenti trattati. Proficuo ma soprattutto qualificato è stato l’apporto del personale docente che ha accompagnato gli studenti, mirato alla creazione di nuovi spunti di riflessione e di numerosi collegamenti con le materie di studio.