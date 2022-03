Borse di studio 2020-2021: quando ritirare il contributo alle Poste

Entro il 31/03/2022 sarà possibile ritirare presso gli uffici postali della città il contributo per le borse di studio per l’a.s. 2020/2021. Per riscuotere il contributo sarà necessario recarsi presso gli uffici postali con un documento di riconoscimento, sia per i genitori che hanno fatto domanda per i propri figli che per gli studenti maggiorenni.

Si informa, che a fronte dell’enorme numero di domande pervenute, la Regione Marche ha abbassato la soglie del valore ISEE per accedere al contributo ad € 9.946,02. Pertanto chi ha dichiarato, in sede di domanda, un valore ISEE tra € 9.946,02 e € 10.632,94 non avrà diritto ad usufruire del contributo in oggetto.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio allo 071 222 5016.