Borse di studio 2021-2022, riaperto il bando per la richiesta: procedura e scadenze

ANCONA - Riaperto ufficialmente il bando per le Borse di Studio 2021/2022. E’ possibile presentare la domanda allegata (in formato elettronico) per gli studenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado dalle ore 8,00 di lunedì 27 giugno 2022 alle ore 12,00 di venerdì 8 luglio 2022. A causa dell’emergenza sanitaria le domande vanno inviate solo ed esclusivamente in formato digitale (vedi alleato A) attraverso la seguente modalità: via email all’indirizzo dirittoallostudio@comune.ancona.it – nell’oggetto è necessario inserire la dicitura “Borse di Studio a.s. 2021/2022 ed il nome dello studente avente diritto”.

Allegati da presentare

domanda in formato elettronico compilata in ogni parte;

le prime tre pagine del modello ISEE anno 2021 (scadenza 31/12/2022) con valore non superiore a € 10.632,94 (quando si compila il format elettronico inserire solamente la virgola prima dei decimali senza il punto)

documento di riconoscimento del richiedente.

Scadenza

Ad ogni mail pervenuta sarà inviata apposita risposta che conferma l’avvenuta ricezione, con eventuale richiesta di integrazione di documenti (se necessaria). L’integrazione dovrà essere inviata alla mail dirittoallostudio@comune.ancona.it entro le ore 12,00 di venerdì 8 luglio 2022. Qualora lo stanziamento per il contributo non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, la Regione può provvedere all’abbassamento della soglia ISEE degli aventi diritto.

Informazioni

Per maggiori informazioni telefonare allo 071 222 5016.