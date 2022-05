Nidi infanzia e sezioni primavera, la guida completa alle iscrizioni 2022-2023

Dal 23 maggio all’8 giugno sono aperte le iscrizioni ai nidi di infanzia e sezione primavera per l’anno educativo 2022-2023.

Come presentare le domande

Per accedere alla compilazione delle domande on-line, i richiedenti dovranno premunirsi di credenziali tramite autenticazione SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (carta identità elettronica) e accedere a questo link https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_NIDI_22_23

Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda. Nella domanda vanno indicati i nidi interessati. Si raccomanda di contrassegnare con un segno di spunta – flag – tutti i campi d’interesse per il riconoscimento del giusto punteggio; eventuali errori od omissioni non potranno essere sanati in sede di ricorso.

Chi può fare domanda

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (tutore o affidatario). Le domande potranno essere presentate dalle famiglie residenti nel Comune di Ancona. Potranno presentare richiesta di iscrizione anche le famiglie non residenti, ma le domande verranno prese in considerazione, sulla base della disponibilità di posti, solo dopo aver esaurito le graduatorie delle famiglie residenti e, nel caso in cui i non residenti dovessero essere ammessi alla frequenza, dovranno corrispondere la retta massima indipendentemente dal reddito .

Scelta del servizio

Nidi d’Infanzia: possono essere iscritti i bambini di età compresa da tre mesi fino ai tre anni alla data del 1° settembre 2022. Sezione Primavera :possono essere iscritti i bambini che compiono 2 anni entro il 31/12/2022. E’ consentita l’iscrizione anche dei bambini la cui nascita è prevista entro il 30/06/2022, purché documentata da apposita certificazione medica da allegare. Accedendo a posti disponibili nidi e sezione primavera 2022 2023 è possibile consultare i posti disponibili indicativi per l’anno educativo 2022/2023.

Calendario aperture

I nidi d’Infanzia e sezione Primavera comunali sono aperti all’utenza dal mese di settembre 2022 fino al 30 giugno 2023 (in attuazione del prossimo Calendario delle attività e delle chiusure dei nidi d’infanzia e sezione primavera a.e. 2022/2023 ) prevedendo la sospensione delle attività per le festività natalizie e pasquali. I giorni di funzionamento sono dal lunedì al venerdì.

Orari

Al momento dell’ammissione la famiglia dovrà richiedere l’orario di frequenza in base agli orari di funzionamento dei nidi d’infanzia e sezione Primavera come da prospetto suindicato. Alcuni nidi comunali offrono anche un servizio di prolungamento orario pomeridiano in base alle disponibilità dei posti. La scelta dell’orario rimane valida per l’intero anno educativo. E’ possibile tuttavia richiedere il cambio di orario, salvo disponibilità di posti.

Allegati

Il genitore o chi ne fa le veci (tutore o affidatario) è tenuto ad allegare alla domanda idonea documentazione nei seguenti casi:

-per coloro che hanno la sede di lavoro operativa fuori dalla regione Marche o in un comune diverso da Ancona , occorre allegare un’ autocertificazione.

-per i bambini la cui nascita è prevista entro il 30/06/2022 dovrà essere allegata idonea documentazione medica.

-al bambino diversamente abile, è garantito l’inserimento nei nidi d’infanzia e sezione Primavera , e’ necessario allegare la certificazione di inabilità grave ( Legge 104/92).

Se, a seguito di controlli da parte dell’Ufficio nidi d’infanzia, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti

Graduatoria

Saranno formulati tre elenchi corrispondenti alle tre sezioni (primo, secondo e terzo gruppo) per ciascun nido, nelle quali compariranno i/le bambini/e inseriti in graduatoria, sulla base dei criteri approvati come da Regolamento Nidi d’infanzia (Delibera C.C. 23/2015 )

Alla domanda presentata verrà attribuito un punteggio in base ai criteri indicati nel Regolamento Nidi D’Infanzia Comunali. In base a tali punteggi verrà generata una graduatoria provvisoria che sarà approvata e pubblicata nell’Albo Pretorio on -line e sul sito del comune www.comuneancona.it Nelle graduatorie, per ragioni di tutela della riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 26, comma 4, D.lgs 33/2013, i/le bambini/e saranno identificati con un CODICE NUMERICO attribuito alle domande al momento dell’iscrizione. È pertanto importante fare copia della domanda compilata online o conservare il numero attribuito, in seguito necessario, per la lettura della graduatoria. Entro il termine del 13 giugno 2022 verranno approvate le graduatorie provvisorie pubblicate all’albo pretorio e sul sito del comune www.comuneancona.it, avverso le quali sono ammesse osservazioni o ricorsi , da far pervenire tramite mail: asilinido@comune.ancona.it entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. A seguito dell’esame di eventuali osservazioni in merito alle graduatorie ed agli esiti di controlli delle domande, verranno approvate le graduatorie definitive entro il termine del 27 giugno 2022.

Obbligo vaccinale

L’iscrizione e la frequenza dei nidi d’infanzia e sezione Primavera è condizionata all’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa L. 119/2017, vigente in materia di obbligo di vaccinazione. Al momento dell’ammissione viene richiesto la regolarità delle vaccinazioni e l’impegno a sottoporre il bambino alle vaccinazioni obbligatorie in base all’età. L’Ente verifica direttamente l’idoneità alla frequenza presso l’Azienda ASUR di competenza, a seguito della chiusura delle iscrizioni, senza necessità che i genitori producano certificazioni alla segreteria nidi d’infanzia. L’ammissione dei bambini al nido, anche se collocato in posizione utile in graduatoria, rimane pertanto subordinata all’assolvimento di questo obbligo.

Ammissioni

Una volta accolti i/le bambini/e possono frequentare il nido d’infanzia sino al passaggio alla Scuola dell’Infanzia senza presentare ulteriore domanda ma sottoscrivendo, per gli anni successivi, solo la conferma che verrà richiesta dalla segreteria nidi. Per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali si tiene conto delle preferenze espresse dalle famiglie, fino alla concorrenza dei posti disponibili presso ciascuna struttura a seguito di graduatoria. Nell’assegnazione all’asilo nido dei bambini ammessi si preferirà il bambino che ha fratelli iscritti nello stesso nido d’infanzia.

Trasferimento

Non è consentito il cambio di struttura in corso d’anno, dopo l’accettazione dell’ammissione, salvo per cambio di domicilio o per motivi gravi documentati, limitatamente al numero dei posti disponibili, previa valutazione della Commissione preposta, con il parere delle pedagogiste (art.19 del Regolamento Nidi d’Infanzia).

Nuovi iscritti

Gli inserimenti vengono effettuati secondo l’ordine di graduatoria dei bambini ammessi. Le famiglie dei bambini/e ammessi alla frequenza verranno contattati dalla segreteria nidi per fissare l’appuntamento per il colloquio preliminare con il personale educativo del nido d’infanzia, a seguite l’ambientamento al nido . Gli inserimenti verranno effettuati in modo graduale a partire dal mese di settembre. L’eventuale rinuncia va comunicata con tempestività per consentire l’ammissione dei bambini in lista d’attesa.

Rinunce

La rinuncia volontaria al servizio, qualora il bambino fosse ammesso, deve essere presentata a mezzo mail a: asilinido@comune.ancona.it con tempestività al fine di consentire l’inserimento di bambini/e in lista di attesa.

Rette

La retta mensile ( clicca qui per calcolarla) a carico degli utenti residenti per la frequenza dei bambini nei nidi d’infanzia e sezione Primavera comunali approvata con delibera di Giunta Comunale n.500 del 25/11/2021 viene individuata sulla base del reddito ISEE del minore indicato sulla domanda, ed in base all’orario scelto. Nel caso di immotivata mancanza di indicazione del reddito ISEE sulla domanda, saranno imputate le quote relative alle fascia ISEE più alta.

Alla domanda, l’attestazione ISEE non va allegata, dovrà essere indicato unicamente l’importo del reddito ISEE del minore, il numero di protocollo e la scadenza dell’attestazione La mancata indicazione di questi dati dell’ISEE comporterà l’applicazione della retta massima. Le rette dovute in base alle fasce di reddito ISEE del minore dichiarato, sono consultabili sul sito del comune www.comuneancona.it – nell’area Comune A-Z Servizi Educativi per l’Infanzia sez. ISCRIZIONI-GRADUATORIE-RETTE dove si dispone anche di un calcolatore della retta con ISEE. Non danno diritto alla riduzione della retta le festività del calendario scolastico, le assenze, scioperi o altre cause. Per il mantenimento del posto, anche in caso di assenze prolungate e giustificate, a vario titolo, la retta è comunque dovuta sino ad espressa rinuncia scritta da parte del genitore. La sospensione del pagamento della retta andrà in vigore dal mese successivo a quello della rinuncia per iscritto. Non è consentito il pagamento della retta al solo fine della conservazione del posto al Nido. Il pagamento della retta deve avvenire entro il 5° giorno dalla data di scadenza della fattura, decorso tale termine verranno applicati gli interessi pari al 3%.

Bonus nido-Inps 2022

E’ importante sapere che, vi è la possibilità anche per il 2022 di usufruire di un contributo statale, erogato dall’Inps. Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido, o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. Le domande possono essere presentate utilizzando il servizio on-line dedicato sul sito INPS www. Inps.it, oppure rivolgendosi ai patronati. Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE del minore. In assenza di ISEE valido viene concesso l’importo minimo.

Dati personali

Ai sensi del regolamento UE 2017/679 -G.D.P.R. si informa che tutti i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative la presente avviso. Si rinvia a quanto indicato nell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento n.679/2016 (GDPR) presente sul sito del comune www.comuneancona.it. Per chiarimenti di carattere amministrativo e sulla compilazione della domanda on-line è possibile rivolgersi all’indirizzo mail asilinido@comune.ancona.it ed ai numeri indicati di seguito:

segreteria nidi d’infanzia: tel. 071 2222147 – 2222132 – 2225134

pedagogiste: tel. 071 2225131 -2222161