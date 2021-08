Asili nido, pubblicata la graduatoria 2021-2022: i prossimi passi per le famiglie

E’ stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di iscrizione ai Nidi d’Infanzia ed alla sezione primavera comunali per l’anno educativo 2021-2022. I documenti sono pubblicati in via ufficiale all’Albo Pretorio on line https://ancona.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio del Comune di Ancona oltre che al seguente link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/graduatoria-definitiva-domande-di-iscrizione-ai-nidi-dinfanzia-e-sezione-primavera-comunali-a-e-2021-2022/ https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/graduatoria-definitiva-domande-di-iscrizione-ai-nidi-dinfanzia-e-sezione-primavera-comunali-a-e-2021-2022/

Accanto al Codice Identificativo già inviato alle famiglie, per i/le bambini/e nuovi ammessi è riportata l’indicazione “in attesa per…“ e il nome del Nido assegnato. L’indicazione “Senza Posto per ora” colloca la domanda in lista d’attesa. Ai genitori dei bambini nuovi ammessi sarà inviata dalla Segreteria Asili Nido una comunicazione tramite e-mail per informare dell’ammissione al Nido/centro infanzia Sezione Primavera. Per l’accettazione del posto al Nido, i genitori (ovvero il tutore) devono compilare e sottoscrizione il modulo di Ammissione alla Frequenza e Dichiarazione per la determinazione della retta di frequenza entro i termini indicati.

Successivamente, prima dell’ambientamento al Nido, i genitori dei bambini nuovi ammessi riceveranno una ulteriore comunicazione via mail per la partecipazione ad un incontro con il gruppo educativo del Nido assegnato, la coordinatrice e le pedagogiste in cui saranno rese note le modalità operative e organizzative. Qualora i genitori intendano rinunciare al posto devono comunicarlo alla Segreteria Asili Nido via e-mail compilando il modulo di rinuncia al posto.

Segreteria Asili Nido, viale della Vittoria 39 – 60123 Ancona

Orari di apertura:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 9:00 – 13:00

Martedì pomeriggio: 15:00 – 17:00

Giovedì orario continuato: 10:00 – 16:00

Telefoni

Funzionario P.O.: 071222.2453

Pedagogista: 071222.5131

Coordinatrice: 071222.2156

Segreteria: 071222.2118 – 2147 – 2132

Fax

071222.2157

e-mail:

asilinido@comune.ancona.it