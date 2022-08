In classe al tempo del caro bollette, dai riscaldamenti all'ipotesi settimana corta: tutto sul nuovo anno scolastico ad Ancona

ANCONA - Pochi giorni al suono della campanella per 8.013 tra bambini e ragazzi anconetani (8251 lo scorso anno e 8.485 nel 2020/2021) negli otto Istituti Comprensivi cui si aggiungono i 521 bambini iscritti nei nidi. Così come registrato anche in altre città italiane, cala anche ad Ancona il numero degli studenti iscritti mentre è 387 il numero delle attuali classi. Gli alunni di origine straniera nell'anno scolastico 2022-2023 saranno 1.710 contro i 1.661 dello scorso anno; in questo caso si registra un aumento +49 unità, pari al 21,34% della popolazione scolastica totale.

I servizi

Confermati tutti quelli attivi in passato e sono in corso una serie di attività per continuare ad elevarne il livello di qualità. Anche per quest'anno le tariffe a carico delle famiglie per i servizi a domanda individuale (mense, scuolabus e nidi) restano invariate.L'Anno scolastico 2022-2023 è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui erano presenti il sindaco, Valeria Mancinelli e gli assessori alle Politiche Educative, Tiziana Borini; ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini; alle Manutenzioni, Stefano Foresi; alle Politiche Sociali, Emma Capogrossi; il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Marche, Marco Ugo Filisetti e il Massimo Iavarone - Gruppo Progetti Nazionali USR Marche.«Nella riqualificazione edilizia delle scuole abbiamo investito in questi ultimi anni circa 20 milioni di euro e nei prossimi anni due anni, anche grazie ai fondi PNRR si aggiungeranno quasi altri 6 milioni, mentre sono in corso lavori per 10 milioni di euro. Continuiamo al contempo a lavorare sull'efficientamento energetico, che non riguarda soltanto le scuole ma tutte le strutture comunali, ma che dalle scuole ha preso avvio in passato con due esempi virtuosi con la costruzione delle nuove Socciarelli e delle nuove Mercantini, edifici scolastici con tecnologia avanzata sul piano energetico» ha detto il sindaco Mancinelli. «Nel Comune di Ancona non abbiamo registrato una forte riduzione della popolazione scolastica come invece avvenuto in altre realtà delle Marche – ha detto il Direttore Generale USR Filisetti – ma invece abbiamo notato un incremento del 22% di popolazione scolastica con disabilità e per questo stiamo lavorando per rendere disponibile il personale necessario per garantire servizi adeguati all'utenza». Filisetti ha poiannunciato l'assunzione di 500 unità di personale Ata che saranno in servizio già da domani mattina.

Settimana corta?

«Sul ridurre la settimana scolastica a 5 giorni sono le scuole che valutano come organizzare l'offerta didattica. Non c'è una norma che impone la riduzione da 6 a 5 giorni, quindi tutto è rimesso alle loro autonomie» ha spiegato Filisetti.

Riscaldamento in classe

Il sindaco Valeria Mancinelli ha spiegato che: «Per l'inverno 2022 è evidente che qualche accorgimento ulteriore può essere pensato, oltre agli interventi di efficientamento. Bisognerà però ragionarci concretamente e penso che uscirà anche qualche linea guida di carattere ministeriale. Ovviamente nessuno pensa di far stare i bambini al freddo- specifica il sindaco- una modulazione un po' diversa del sistema riscaldamento, non solo nelle scuole, è una delle cose sulle quali si ragionerà. Ci stiamo ragionando, non è sulle scuole il primo di questi ragionamenti. Lo sarà sugli uffici comunali, i mercati, al limit gli impianti sportivi».

Nidi

Giovedì 8 settembre 2022 riapriranno i servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2022/2023. Dall'8 settembre al 13 settembre le educatrici si dedicheranno al ri-ambientamento dei bambini già frequentanti, dal 14 settembre inizieranno gli ambientamenti dei bambini nuovi iscritti. Dall'8 settembre al 16 settembre 2022 tutti i servizi funzioneranno fino alle ore 14.30. A partire dal 19 settembre nei servizi dove previsto, verrà introdotto l’orario di funzionamento pomeridiano (fino alle ore 16.00, o 16.30 o 17.30). Nel Comune di Ancona funzioneranno per l’anno educativo 2022/2023 i seguenti servizi, rivolti alla fascia 3 mesi – 3 anni, per un totale di 521 bambini con la distinzione dell’offerta educativa secondo le diverse necessità organizzative delle famiglie:

13 Nidi di Infanzia con una ricettività di 501 bambini.

1 Sezione Primavera “L'Isola di Elinor” per bambini dai 24 ai 36 mesi e con ricettività di n. 20 posti.

1 spazio per adulti e bambini "Il Tempo per le famiglie rivolto a coppie di bambini con un adulto accompagnatore

«A seguito dell'uscita della graduatoria concorsuale, per l'anno educativo 2022-2023 il Comune assumerà 14 educatrici prima infanzia da destinare ai servizi educativi comunali a gestione diretta e precisamente: .2 educatrici part-time con contratto a tempo indeterminato, 2 educatrici a tempo pieno con contratto a tempo determinato, 10 educatrici part-time con contratto a tempo determinato» ha annunciato l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini.

Assistenza educativa

Anche l'Assessorato ai Servizi Sociali è in campo per garantire un adeguato supporto per il diritto allo studio degli studenti con disabilità attraverso il Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione che si realizza sia in ambito scolastico che in quello domiciliare. L'assistenza a scuola per l'anno scolastico 2022/2023 riguarderà in totale 195 alunni con disabilità di cui 20 nuove richieste e 175 rinnovi. Lo stanziamento annuale per il servizio di assistenza per autonomia e comunicazione a scuola sarà pari a 1.126.774 euro. I servizi di assistenza presso il domicilio per l'anno 2021 – 2022 hanno riguardato in totale 107 persone con la disabilità di cui 40 adulti e 67 minori. In questo caso, lo stanziamento annuale per il servizio di assistenza per autonomia e comunicazione a casa è stato di 512.746 euro. Il servizio di assistenza si è svolto anche nei Centri Estivi gestiti direttamente o con personale di sostegno delle Politiche Sociali e per il 2022 ne hanno beneficiato 92 minori con disabilità che hanno frequentato i Centri Ricreativi Comunali, i Centri estivi Privati e i Centri Estivi Comunali. «C'è un forte impegno da parte dell'Amministrazione per garantire il pieno diritto allo studio a studenti con disabilità – afferma l'assessore alle Politiche Sociali Emma Capogrossi - . Il dato degli studenti con questi bisogni è pressochè stabile rispetto allo scorso anno, nonostante nuove richieste. Siamo consapevoli che dobbiamo mettere in campo più risorse possibili perché l'integrazione scolastica, che riveste un ruolo fondamentale nel percorso di crescita per gli studenti con disabilità, possa realizzarsi positivamente sul piano didattico, formativo e relazionale» .

Mensa

Il servizio di ristorazione scolastica sarà fornito a tutte le scuole a tempo pieno, a tutte le scuole d'infanzia e, ove possibile, alle scuole a tempo normale che faranno richiesta del tempo prolungato. Considerato il termine dell'emergenza sanitaria e le ultime note ministeriali l'Amministrazione Comunale sta predisponendo la riapertura delle iscrizioni alla mensa scolastica per il tempo prolungato, che avverrà nel periodo compreso tra il primo e il cinque settembre. Nel frattempo le iscrizioni già pervenute sono circa 3.500 (scuole d'infanzia e scuole primarie a tempo pieno). Lo scorso erano state per lo stesso periodo presentate circa 3.000 domande. La preparazione dei pasti sarà effettuata nei centri cottura in parte a gestione diretta con personale dipendente e in parte gestiti dalla ditta Dussmann Service. L'Amministrazione comunale ha stabilito l'inizio della mensa scolastica il 19 settembre. Gli Istituti Comprensivi potranno posticipare tale data se lo riterranno opportuno e in particolare, se non avranno a disposizione l'organico del personale necessario per la sorveglianza.

Trasporto

Il servizio di trasporto scolastico inizierà con il primo giorno di scuola, il 14 settembre, e interesserà 587 studenti. Il viaggio di andata partirà dal primo giorno di scuola, mentre i viaggi di ritorno saranno garantiti solo ed esclusivamente quando le scuole fisseranno l’orario definitivo annuale di uscita dalle lezioni dal momento che diversi mezzi servono più plessi scolastici.

L'Amministrazione mette a disposizione 18 mezzi con 18 autisti quotidianamente.

Riapertura iscrizioni scuolabus

Dalle ore 8,00 del 1 settembre alle ore 24,00 dell'8 settembre saranno riaperte le iscrizioni per il Servizio di Trasporto Scolastico per gli studenti delle scuola dell’obbligo per l’a.s. 2022/2023. La riapertura riguarda esclusivamente le linee già attive e che hanno ancora posti disponibili. Per conoscere le linee ed i percorsi è possibile consultare l’apposito Stradario disponibile sul sito del Comune di Ancona. La modalità di iscrizione sarà esclusivamente On-Line tramite la piattaforma Entranext. Per effettuare l’iscrizione sarà necessario accedere al seguente link https://portale-ancona.entranext.it/Home/Index.