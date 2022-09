Anno scolastico, atto primo: alle Muse il collegio docenti unificato

ANCONA - Si è svolto questa mattina il “Collegio dei docenti unificato” in presenza al Teatro delle Muse dalle ore 11:00 alle ore 13:00 con relatore il dottor Daniele Novara, pedagogista, consulente, formatore e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza che è intervenuto sul tema “Con gli altri imparo”. Muse affollate per la presenza dei docenti degli otto Istituti Comprensivi cittadini, le educatrici dei Nidi d'Infanzia e le Assistenti sociali comunali.

Il Collegio è stato preceduto dall'incontro di formazione ed approfondimento rivolto esclusivamente al personale educativo dei Nidi d'Infanzia comunali, svoltosi dalle ore 9:00 alle ore 11:00con il prof. Francesco Zappettini, psicologo psicoterapeuta e docente universitario che si occupa da tempo di formazione e supervisione a educatori e insegnanti ed ha supervisionato le due pedagogiste comunali nel corso di questo anno. Zappettini è intervenuto su "Identità educativa condivisa: nuovi sguardi per rileggere il presente e costruire il futuro insieme".

«Abbiamo incontrato educatori e insegnanti della città, dai nidi alle medie, per l'avvio dell'anno scolastico. Non solo edifici da rendere più moderni (con milioni di euro investiti ed altri in arrivo) ma i rapporti tra le persone che come Comune abbiamo sempre cercato e voluto favorire. Oggi, con Kum!, è stato fornito qualche strumento formativo in piu' per svolgere al meglio una funzione delicata e insostituibile» ha affermato al termine il sindaco Valeria Mancinelli. «Siamo ripartiti in presenza con fiducia ed entusiasmo – ha detto l’assessore alle Politiche educative, Tiziana Borini -. La nostra comunità educativa è tornata a confrontarsi gli uni accanto agli altri sui temi di maggiore attualità in questo ambito, con un rinnovato impegno per un positivo futuro del mondo della scuola».