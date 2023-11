La scuola dell’infanzia Anna Freud a lezione dalla Croce Gialla di Ancona

Giornata da incorniciare per i bambini della scuola dell’infanzia Anna Freud in via Pola ad Ancona facente parte dell’Istituto Comprensivo Scocchera, che hanno avuto modo di incontrare i volontari della Croce Gialla di Ancona. Una lezione quella tenuta nell’edificio di via Pola ad Ancona organizzata proprio nella Giornata Nazionale della Sicurezza. A promuovere questo incontro la responsabile del progetto Sandra Soffritti che ha seguito l’intero percorso burocratico all’interno del plesso scolastico per dare modo ai volontari della Croce Gialla di tenere questa lezione. Nonostante l’età compresa tra i 3 e 5 anni, i bambini hanno seguito con interesse i vari argomenti trattati come ad esempio l’organizzazione del 118, l’emergenza sanitaria, la Protezione Civile e come si effettua una chiamata di soccorso al 112 numero unico dell’emergenza territoriale. Per la Croce Gialla era presente Claudio Caprio responsabile dei volontari, Francesco Giovagnoli Comandante delle Compagnie oltre a due militesse. Dopo aver visto alcuni video creati appositamente per bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni si è passati alla parte pratica con gli stessi bambini che hanno avuto modo di vedere da vicino una ambulanza della Croce Gialla di Ancona ferma a pochi metri dall’entrata della scuola.