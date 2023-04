Studenti a confronto con professionisti e imprenditori per orientarsi verso il mondo del lavoro

ANCONA- Studenti a confronto con imprenditori e professionisti per orientarsi verso il mondo del lavoro con il progetto "Rotary Open Work Days". L’iniziativa ideata dal Rotary Club Ancona Conero, ha coinvolto i ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado della città proponendo due incontri all’Istituto d’Istruzione Superiore Savoia Benincasa e un incontro finale al Liceo Scientifico Galileo Galilei. L'Obiettivo del progetto è stato quello di offrire agli studenti un’interessante opportunità di orientamento nel mondo del lavoro, attraverso confronti con rappresentanti delle varie categorie professionali ed imprenditori rotariani, in un momento in cui i ragazzi sono chiamati ad effettuare scelte fondamentali per la loro vita.

«I soci del Club- avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti ed imprenditori- hanno rappresentato con brevi relazioni l’essenza delle loro attività, la bellezza, le opportunità ma anche le relative problematiche, con l'intento di trasmettere passioni, stimoli ed indicazioni per il futuro degli studenti- spiega il presidente del Rotary Club Ancona Conero, Avv. Andrea Bartolini-. I ragazzi hanno ascoltato con interesse ed hanno avuto la possibilità, al termine delle relazioni, di porre domande ai vari professionisti. Il progetto ha ricevuto riscontri positivi sia da parte degli studenti sia da parte dei rappresentanti degli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, rappresentando un concreto completamento alle attività di orientamento in uscita promosse dai singoli Istituti».