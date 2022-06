Lotta allo spreco di energia, la scuola di Fabriano vince il concorso nazionale

FABRIANO - Al termine di una campagna durata tre mesi, sono stati ufficializzati i vincitori dei premi che Enegan, trader di gas, luce e tlc, ha destinato per il progetto “Elio e i Cacciamostri”. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, ha coinvolto studenti delle scuole primarie di tutta Italia con un fine prettamente educativo. Una delle classi vincitrici è stata la I^ A della Scuola Primaria Allegretto di Nuzio di Fabriano, che si è aggiudicata un kit digitale.

La campagna educativa, per questa edizione, ha testato una nuova modalità di svolgimento, innovativa perché intermente digitale. Il titolo del nuovo concorso è stato “Who is? Il nuovo Cacciamostro”, durante il quale le classi partecipanti hanno dovuto immaginare e creare un nuovo membro del team di Elio, appunto il Nuovo Cacciamostro, in aiuto del supereroe alla ricerca e in lotta contro gli sprechi quotidiani. La nuova edizione ruotava intorno a 3 delle tematiche principali dell’Agenda 2030 quali sostenibilità, solidarietà e condivisione.

L’intento della campagna è ormai da anni quello di sensibilizzare i più giovani sul tema del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, affinché ognuno prenda consapevolezza del ruolo che può svolgere e dei piccoli gesti che può compiere ogni giorno in questa direzione. Il progetto ha coinvolto più di 1.000 classi (oltre 25.000 alunni) con le richieste di adesioni che sono state oltre 1.900 in tutta Italia. Per questa edizione speciale, il classico kit didattico cartaceo è stato sostituito da uno spazio educativo digitale al quale le classi possono accedere in via riservata su https://scuola.enegan.it/. All’interno di quest’area digitale ci sono uno spazio dedicato agli insegnanti e uno spazio per gli studenti oltre ad una Gallery, visibile a tutti gli utenti, dove sono caricati gli elaborati in concorso.

I premi in palio per le classi vincitrici sono stati molteplici: le prime tre classificate si sono aggiudicate, rispettivamente tre PC, mentre le classi che hanno raggiunto il 4°, 5° e 6° posto hanno ricevuto un premio speciale che sposa in pieno la filosofia green di Enegan: un poster realizzato con un innovativo tessuto cattura smog. Questo tessuto, che potrebbe sembrare un semplice poster, è composto da una fibra multi-strato che combatte lo smog, assorbendo l’aria inquinata per poi rimetterla in circolo purificata.