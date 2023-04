Simulazione di partenza: gli alunni "studiano" come si prende un aereo

FALCONARA - Ieri al Terminal delle Partenze dell’Aeroporto di Ancona è “decollato” il progetto “imparare a viaggiare” ideato da Go World, Aeroporto di Ancona e Enac: al gate il primo gruppo di studenti, una classe del Liceo Cambi Serrani accompagnati dalla Prof.ssa Valeria Gallerani.

Alla Presenza anche dei Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale Prof Faletti Corrado e Prof.ssa Carmina Laura Giovanna Pinto che hanno patrocinato l’evento, i 25 ragazzi hanno simulato una partenza in aereo con check-in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e arrivo al gate.

Nelle varie fasi i dirigenti di Go World hanno evidenziato l’importanza di saper viaggiare soprattutto in un’ottica green, di sostenibilità e del rispetto delle diverse culture. Il personale della società di gestione dell’aeroporto e dell’Enac ha illustrato come affrontare le diverse fasi del processo di imbarco e come gestire situazioni particolari quali ad esempio cancellazione del volo, cambiamento di orari, sciopero, perdita bagaglio, evidenziando diritti e doveri dei viaggiatori. Le giornate dedicate a questa esperienza aeroportuale sono tutti i mercoledì fino al 31 maggio 2023, in due fasce orarie definite che vanno dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11.