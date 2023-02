La boxe entra nelle scuole per insegnare disciplina, rispetto e sacrificio: sale in cattedra l’Accademia Pugilistica Dorica

ANCONA – La boxe entra nelle scuole. L’Accademia Pugilistica Dorica 2006 ha portato al liceo “Cambi” di Falconara il progetto “Boxando s’impara”. Nel 2023 l’iniziativa si ripeterà, anche se resta da confermare in quale istituto.

Il progetto

Non una scuola di combattimento, ma un’iniziativa portata avanti insieme alla Federazione Pugilistica Italiana per promuovere la boxe come pratica sportiva ma anche come veicolo per incentivare il benessere psicofisico, il riscatto sociale, il rispetto dell’altro e la socializzazione. Ai ragazzi è stato anche spiegato che la figura del maestro di boxe è quella di un vero e proprio educatore e che costui si occupa a tutto tondo della figura dell’atleta, anche tenendolo lontano da comportamenti scorretti come il bullismo. «Il riscontro è stato positivo- spiega l’aspirante tecnico Stefano Caporelli- le famiglie dei ragazzi hanno comunicato alla referente della scuola che, secondo tutti gli alunni, è stata la più bella attività dell’anno scolastico».

La mission

Il 2022 per l’Accademia con sede al Palabrasili di Collemarino e gestita da Adelchi Tonucci (tecnico), e gli aspiranti tecnici Stefano Caporelli e Gabriele Giovannelli si è chiuso con 110 iscritti. La mission è il pugilato con corsi per i bambini (5-12 anni), amatori, donne e pugili. Tra i pugili dilettanti che combattono con i colori della società anconetana figurano Leonardo Gioacchini e Alì Karimi. Sono una decina gli agonisti tra gym boxe e atleti dilettanti. Da un anno e mezzo l’Accademia si occupa anche di Boxe Therapy fornendo percorsi gratuiti per combattere l’emarginazione sociale e promuovere il benessere psicofisco. Il 16 aprile la società organizzerà al PalaBrasili una giornata dedicata al pugilato: bambini dai 5 ai 12 anni la mattina (attività ludico-motoria chiamata “criterium”), a seguire ci saranno gli incontri dilettantistici sul ring vero e proprio.