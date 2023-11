Educazione ambientale, la Scuola primaria Falcone celebra la "Festa dell'albero 2023"

ANCONA - La Scuola primaria "Falcone" è di nuovo in prima linea per l’educazione ambientale. Giovedì 23 Novembre insieme a Legambiente-Pungitopo e il centro Papa Giovanni XXIII, alla presenza di famiglie e curiosi, in Piazza Salvo D’Acquisto, ha celebrato la Festa dell’albero 2023.

Questa è per la scuola ormai una tradizione e quest’anno gli alunni hanno risposto allo slogan: “Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi” con canzoni, letture e divertenti addobbi. Importante la presenza di Legambiente, nella figura di Emiliano Stazio, che ha continuato la piantumazione nell’aiuola della piazza e la presenza dei ragazzi del centro Papa Giovanni XXIII, che, sotto la guida di Stefania, hanno regalato delle piante che saranno oggetto di cura da parte degli alunni della scuola. "Iniziative come quella di oggi sono uno dei tanti punti di forza della nostra scuola", ha affermato la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi, che ha proseguito: "I nostri alunni, gli insegnanti e i genitori hanno partecipato e gioito insieme. Oggi, come ogni giorno, ci siamo sentiti un'unica grande famiglia e il mio ringraziamento va a tutti i partecipanti: alunni, insegnanti, associazioni, genitori, nonni".