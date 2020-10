Una scuola per genitori: salgono in cattedra magistrati, pedagogisti e famiglie

Perché i primi tre anni di vita del bambino sono tanto importanti? Come si comunica con un adolescente? Qual è il ruolo educativo della famiglia? Come si diventa famiglia affidataria? A queste e a tante altre domande risponderanno gli esperti della ‘Scuola per genitori 2020 – Sogno e realtà di una famiglia accogliente’. In cattedra saliranno magistrati, logopedisti, pedagogisti, operatori di Ats12 e Asur e famiglie affidatarie di lungo corso. La scuola per genitori 2020 è organizzata dall’Ambito territoriale sociale 12 in collaborazione con Asur e con le associazioni ‘Ecco tuo figlio’ e ‘Famiglie per l’accoglienza’. Potrà essere seguita attraverso il servizio Webimar e la app Zoom. Per partecipare si può inviare una mail a eccotuofiglio@gmail.com con indicati nome, cognome, indirizzo mail, numero di cellulare, scuola frequentata dai propri figli. Sarà possibile così ricevere il link per collegarsi con gli esperti, che comunque sono già disponibili. «Il ciclo di incontri – spiegano gli organizzatori – è incentrato sul sogno di una genitorialità, che poi sperimenta la realtà di una presenza viva, la quale, crescendo, già pensa alla sua piena autonomia. In questo percorso entrano sentimenti di affetto, gioia, rabbia, stupore ed altri, passando anche a forme di accoglienza non immaginate».

Il programma

Sono quattro gli incontri da segnare in agenda: si svolgeranno dal 29 ottobre al 28 novembre, tutti dalle 16 alle 19.

Il primo appuntamento di giovedì 29 ottobre è con Eugenio Lampacrescia, pedagogista, logopedista e supervisore de ‘Il filo di Arianna’, docente dell’incontro dal titolo ‘Dal sogno alla realtà: l’importanza dei primi tre anni di vita del bambino’.

Eugenio Lampacrescia tornerà alla Sala Convegni anche giovedì 12 novembre per parlare di ‘Sperimentare l’arte di comunicare e di stare in relazione con gli adolescenti’. Per entrambi gli appuntamenti il docente sarà affiancato dai formatori dell’associazione ‘Ecco tuo figlio’.

Sabato 21 novembre si parlerà invece del ‘Ruolo educativo della famiglia e della famiglia affidataria in particolare’ con Licia e Marco Mazzi dell’associazione ‘Famiglie per l’accoglienza’, che racconteranno la loro esperienza di accoglienza e affido.

L’ultimo appuntamento, sabato 28 novembre, è con Pasquale Addesso, magistrato della Procura di Como, che sarà docente dell’incontro intitolato ‘L’affidamento familiare come si attua? Norme e prassi’. Interverranno anche gli operatori dell’Ambito territoriale sociale 12 e dell’Equipe integrata affidi (Eia) dell’Area Vasta 2 dell’Asur.

