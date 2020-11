A scuola di voce e teatro, corsi gratuiti online: come iscriversi

Domenica 29 Novembre 2020 verranno aperte gratuitamente due stanze virtuali dedicate alla formazione teatrale nell'ambito del progetto "Teatro Polis" a cura del Centro Teatrale Senigalliese con la collaborazione di Rovine Circolari e La Casa di Asterione e grazie al sostegno del Consorzio Marche Spettacolo nell'ambito del progetto REFRESH. Due momenti di formazione intensiva per adulti ed adolescenti in cui abbattere le distanze e utilizzare il mezzo teatrale per acquisire consapevolezza di sé, ascoltarsi e migliorare le proprie potenzialità espressive.

Mastercalss per adulti Vivavoce

Progetto itinerante di scuola di voce

a cura di Isabella Carloni (Ass. Cult. Rovine Circolari)

Dalle 9.30 alle 11.30 (break) e dalle 12.00 alle 14.00

Modalità di fruizione: Online su ZOOM

equilibrio vocale e drammaturgia della voce

L'equilibrio vocale

Naturalezza espressiva, agio e efficacia della voce, la sua verità, versatilità e presenza sono gli obiettivi di questo approfondimento. Il percorso comprende uno specifico approccio e un training fisico e vocale articolato in tre direzioni precise e interconnesse che costituiscono i fondamenti per una corretta fonazione: la respirazione – il suono – la parola.

Nel mio approccio la tecnica si rivela piuttosto che una rigida impostazione un aprirsi all'ascolto e alla consapevolezza di sé fondamentale punto di partenza per l'essere in scena.

La voce come elemento drammaturgico

Lo studio della tecnica e dell'espressività vocale si intreccia costantemente ad elementi di drammaturgia teatrale, indagando attraverso la voce e il suo radicamento al "presente" le declinazioni di un testo o esplorando impreviste combinazioni ritmiche e sonore.

Masterclass per adolescenti “Polis me”

a cura di Roberto Paoletti [Ass. La Casa di Asterione]

Dalle 15.00 alle 16.30 (break) e dalle 16.45 alle 18.00

Modalità di fruizione: Online su MEET

Laboratorio che si concentrerà sulla scoperta di sé, sulla relazione con l'altro e sull'energia che ne può scaturire (positiva e negativa)

Per il laboratorio serviranno:

un oggetto personale ( che non sia borsa o telefonino )

tre fotografie che rappresentano se stessi e altri ( famigliari o amici o conoscenti )

un libro che si è letto molto bene

avere a disposizione penna e matita e blocco notes e colori

un oggetto oppure una foto o immagine o un suono che può essere collegato al tema della rabbia.

Iscrizioni

Le masterclass sono aperte a tutti, per iscriversi è sufficiente scrivere a info@centroteatralesenigalliese.it o whatsapp a 3479237933 per ricevere il link entro sabato 28 Novembre (posti limitati).