Un grande evento con le scuole alberghiere, ma mancano i soldi. Il Panzini lancia la raccolta fondi

Senigallia attende il grande evento europeo delle scuole alberghiere, che prenderà il via lunedì 17 ottobre all’Istituto Panzini con la 35ma conferenza annuale dell'AEHT. Tuttavia manca ancora qualche dettaglio. «Serve uno, o tanti, benefattori, per poter coprire tutti i costi, con l’aiuto di tutti per regalare alla città di Senigallia non solo un evento indimenticabile, ma un’occasione per ripartire- dice il Alessandro Impoco, Dirigente scolastico dell’Istituto Panzini che ospiterà le competizioni dell’AEHT.- Servono 5.000 euro per terminare l’allestimento di piazza Garibaldi per gli eventi in programma nel weekend del 21 ottobre».

Sono più di 800 gli ospiti attesi al più grande congresso internazionale che riunisce le scuole alberghiere del nostro continente, che si terrà dal 17 al 22 ottobre a Senigallia. La città marchigiana si trasformerà, per una settimana, nella capitale europea dell’enogastronomia e del turismo. Venerdì 21 ottobre si terrà il gala dinner, l’atto conclusivo delle gare della 35esima Aeht, durante il quale saranno premiati gli studenti vincitori delle competizioni internazionali. Sabato invece la piazza ospiterà una serata organizzata dalla Caritas di Senigallia per ringraziare tutti gli “angeli del fango”, quei volontari che hanno liberato la città dal pantano che l’alluvione si è lasciato dietro. È prevista anche una raccolta fondi destinata ad aiutare chi è stato danneggiato dall’alluvione. Domenica sarà la volta dello sport. Piazza Garibaldi sarà il campo da gioco per l’open day di tutte le società sportive di Senigallia.

«Vogliamo fare questo regalo alla città – conclude Impoco - l’allestimento resterà tre giorni, sia durante l'evento del Panzini con gli 800 ospiti internazionali, sia per la Caritas nel giorno della festa della città dove raccoglieremo fondi per gli alluvionati e festeggeremo i Salvatori che hanno spalato il fango. E la domenica, durante l'open day di tutte le associazioni sportive della città».

Per chi volesse dare un aiuto, è possibile fare una donazione all’I.I.S Panzini.

Di seguito i riferimenti:

banca: BCC di Fano filiale di Senigallia

nr. IBAN: IT02H0851921300000000001213

Intestato a: IIS A. Panzini Senigallia

causale: Allestimento in piazza Garibaldi