"Palombina mon amour", i laboratori che aiutano a scegliere il futuro

Sbarca sul web domani, 31 marzo ‘Palombina mon amour’, un ciclo di laboratori rivolti ai ragazzi dai 16 ai 30 anni di Ancona e Falconara. L’impresa sociale Polo9 ha predisposto una serie di incontri gratuiti, per ora virtuali, che offriranno ai ragazzi un orientamento alla scelta del futuro (in Italia e in Europa) a partire dalle proprie skills, permetteranno loro di acquisire competenze digitali e conoscenza di sé, per poi arrivare alla costruzione dell’identità collettiva di Palombina Vecchia e Palombina Nuova, quartieri divisi da confini comunali ma parte di un’unica comunità. Si partirà appunto domani (orario 18-20) con il laboratorio dal titolo ‘Come si scrive un Cv e una cover letter’. Il 7 aprile (stesso orario) sarà la volta di ‘Marketing e comunicazione digitale: competenze smart’. Si proseguirà ogni settimana fino al 5 maggio con laboratori che permetteranno di apprendere i primi strumenti di grafica, marketing e comunicazione digitale, scoprire le funzionalità di Excel, avvicinarsi al project management e organizzazione personale.

Il progetto ‘Palombina Mon Amour’ dell’impresa sociale Polo9 è stato finanziato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale) e della Regione Marche (Politiche giovanili e Sport) ed è sostenuto dai Comuni di Ancona e Falconara. I laboratori saranno a cura dell’associazione Jepa, TAlent srl, Associazione Communia, Officina KORU, Associazione culturale Les Friches.Per il momento è stata scelta la modalità virtuale per tutte le attività in programma, tenuto conto dell’emergenza sanitaria, ma non appena la situazione lo permetterà saranno organizzate attività di ri-scoperta e partecipazione del territorio previste dal progetto, che culmineranno nel ‘Palombina Street Festival’. Quanto ai laboratori, il programma è già disponibile sul sito dedicato (https://www.polo9.org/progetti-2/palombina-mon-amour/), dove si può trovare anche il modulo di adesione. Il progetto e ogni appuntamento sono promossi sulle pagine Facebook e Instagram di Polo9 e ‘Yo Your Opportunity’. Possono partecipare i giovani residenti o domiciliati nei due Comuni. Per informazioni: Palombinamonamour@polo9.org