Porte virtuali e aperte a tutti, la scuola si visita con una manciata di click

Domenica 13 dicembre l’Istituto d’Istruzione Superiore Marconi Pieralisi di Jesi apre virtualmente le sue porte ad alunni e famiglie per la giornata di “Open Day”. Uno degli appuntamenti conoscitivi dell’istituto superiore a indirizzo tecnologico e professionale, dei suoi indirizzi, del corpo docente e del dirigente l’ingegner Corrado Marri, che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, ha necessariamente dovuto assumere una nuova veste virtuale. Gli studenti, in pochi click, avranno la possibilità di “visitare” l’istituto di via Raffaello Sanzio, passare da un’aula a un laboratorio, addentrarsi seppur in maniera digitale per ora, in quella che potrebbe essere la loro scuola futura. Per prendere parte all’Open Day è semplicissimo, basta andare sul sito della scuola – www.marconipieralisi.it – e in home page prenotarsi per la giornata scelta, compilando l’apposito modulo, che farà scattare la mail di conferma con il link per accedere.

Domenica alle 15, il dirigente scolastico porterà i saluti e presenterà l’Istituto con le sue possibilità formative Seguirà un intervento del dottor Matteo Campolucci, rappresentante di Confindustria, per testimoniare l’attenzione degli imprenditori alle scuole tecnico-professionali. Alle 16, la presentazione della scuola e dei laboratori e poi l’incontro virtuale con i docenti di indirizzo, a disposizione per chiarire ogni dubbio su orientamento, piani di studio e prospettive.

L’ultimo Open Day è in programma il 17 gennaio, ma sarà anticipato da un’interessante conferenza il 18 dicembre alle ore 18, presieduta dal dirigente scolastico a cui parteciperanno il presidente del Comitato Vallesina di Confindustria Marche Fabio Agabiti Rosei (Ad di Quark), il suo vice Matteo Campolucci (amministratore delegato di Incom) e l’imprenditore jesino Daniele Crognaletti (presidente delle Autolinee Crognaletti e presidente di Confindustria giovani imprenditori). La conferenza sarà ovviamente via web.

