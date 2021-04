Open day formazione di Confartigianato: una scuola per gli imprenditori

Si terrà domani (giovedì 8 Aprile) alle 18.30, in modalità online su piattaforma Go to Meeting, l’Open Day della Formazione Confartigianato. «In un contesto economico estremamente fragile e in grave difficoltà come quello attuale, con la perdita nelle Marche di più di 1000 attività produttive nel 2020, è ancora più importante dotarsi di nuove competenze per resistere alla crisi causata dalla pandemia e progettare soluzioni per ripartire. Un tempo le attività di formazione erano per le imprese un’opportunità di implementazione delle competenze, oggi sono diventate soluzioni indispensabili per affrontare la crisi. Durante l’Open Day si farà il punto sugli strumenti che servono alle imprese per fronteggiare il momento complesso in cui si trovano ad operare» scrive Confartigianato in una nota.

Saranno presenti il Presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini, il Segretario Marco Pierpaoli, il Magnifico Rettore Univpm Gian Luca Gregori, Gabriele Micozzi, Docente Marketing Facoltà di Economia Univpm, ed Emanuele Martelli, Responsabile Area Formazione e Innovazione Arcos. Per partecipare all’Open Day sarà possibile iscriversi sul sito Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino a questo link: https://www.confartigianatoimprese.net/open-day-scuola-per-imprenditori/