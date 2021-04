Olimpiadi di italiano, sei studenti del "Galilei" volano in semifinale

Sei allievi e allieve del Galilei hanno avuto accesso alle semifinali delle Olimpiadi di Italiano, in programma venerdì 9 aprile, dalle ore 9 alle 11, online. Gli studenti parteciperanno alla gara da casa seguendo le stesse procedure e lo stesso tipo di sorveglianza attualmente impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza. Ilaria Angeloni (4 D), Giulia Curcetti (2 F), Leonardo Fiorentini (1 M), Maria Chiara Lentinio (3 E), Sara Pigliapoco (4 F), Alice Ventura (2 B).

Angeloni e Curcetti sono anche due giovanissime reporter che frequentano il laboratorio di giornalismo del liceo, durante il quale i galileiani realizzano lo storico giornale cartaceo “Eppur si muove” e pubblicano articoli su instagram, nella webzine @eppursimuove_gali. In attesa dell’uscita del secondo numero del giornale, prevista per la fine dell’anno, circa 900 lettori possono leggere gli articoli che settimanalmente escono su www.instagram.com/eppursimuove_gali. Il caporedattore Alessandro Di Nuzzo è intervenuto sull’argomento più scottante delle ultime settimane con un editoriale sul vaccino AstraZeneca, in cui sostiene: «ll vaccino è sicuro ed efficace, a preoccuparci deve essere la nostra percezione. Abbiamo provato a fare ordine e a trarre delle conclusioni razionali.” La caporedattrice Giulia Brasca, insieme a Filippo Carletti, ha ricostruito la vicenda della nave incagliatasi nel canale di Suez. Il redattore Riccardo Maria Russo ha analizzato i risultati di un’inchiesta, effettuata tra gli studenti del Galilei, su “Chi vuol essere Influencer?». Su @eppursimuove_gali si troveranno anche articoli di cinema, motori, società. Il laboratorio si svolge online sulla piattaforma della scuola, ogni venerdì. Da mercoledì sono riprese le attività scolastiche in presenza per il 50% degli studenti, che si alternano un giorno a scuola e un giorno in teledidattica, grazie al piano emergenziale della didattica digitale integrata.