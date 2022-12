Nidi d'infanzia e Primavera, approvata la graduatoria definitiva: ammissione, rinuncia e obbligo vaccinale

ANCONA - E’ stata approvata la graduatoria definitiva riapertura termini valida per le ammissioni ai servizi Nidi d’Infanzia e Sezione Primavera comunali per l’anno educativo 2022-2023 con D.D. n. 3409 del 27/12/2022. La graduatoria definitiva è visionabile al seguente link: https://www.comuneancona.it/ graduatoria-definitiva- riapertura-termini-per- lammissione-ai-nidi-dinfanzia- e-sezione-primavera/

Ammissione

Alle famiglie dei bambini nuovi ammessi sarà inviata dalla Segreteria Asili Nido una comunicazione tramite e-mail contenente le indicazioni sulla scelta dell’orario di frequenza del Nido.

Rinuncia

La rinuncia al posto deve essere inoltrata alla Segreteria Asili Nido via email all’indirizzo asilinido@ comune.ancona.it, compilando l’apposito modulo disponibile al seguente link: https://www.comuneancona.it/ ankonline/wp-content/uploads/ 2019/04/modulo-RINUNCIA-2- firme.pdf entro il 03/01/2023La rinuncia al posto assegnato, comporta l’automatica esclusione dalla graduatoria. Nel caso di disponibilità di posti, a seguito delle rinunce, la Segreteria notifica agli interessati in lista di attesa, il posto assegnato tramite comunicazione via email all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione.

Obbligo vaccinale

La Segreteria Asili Nido in ottemperanza alla L. n.119/2017 effettuerà tutti gli accertamenti relativi alle vaccinazioni necessarie per l’idoneità alla frequenza.