Mta, arriva il workshop dedicato agli sport

JESI - L’Mta ospiterà un workshop, con il patrocinio del Coni, dedicato agli sport. L’appuntamento il 24 aprile dalle 8.30-17 e il 25 aprile dalle 9 alle 17 nella struttura sportiva di via Matteo Ricci, a Jesi. Parteciperanno Michelangelo Dell’Edera Direttore Scuola Nazionale Maestri e responsabile Nazionale U16; Maurizio Marchesini Responsabile tecnico nazionale del Programma di Sviluppo Territoriale delle Figc; Fabio Gorietti Coach internazionale e direttore tecnico Tennis Training School; Gino D’Angelo Allenatore di tennis professionista; Annalista Coltorti Preparatrice fisica Nazionale Fioretto; Elisa Di Francisca Ex atleta medaglia d’oro olimpica fioretto; Daniele Pacini Direttore tecnico della Federazione italiana Rugby; Elena Forte Consigliera nazionale Fitarco e Responsabile del territorio sez. giovanile; Simone Cavicchioli Direttore tecnico under 22 pentathlon moderno; Domenico Bresciani Maestro di sci professionista; Giuseppe Galli Allenatore professionista di pallavolo femminile; Giuseppe Pallucca Commissario tecnico Federazione Italiana Bocce; Luca Di Mari Tecnico della Federazione Tiro a Volo Sammarinese; Marco Zerbini Vice presidente FIGeST tecnico III livello. Il direttore scientifico del workshop è Sammy Marcantognini, direttore Ethica Center. L’evento è curato da Massimiliano Albarella direttore tecnico – direttore Mta.

Nato nel 2000, l’Mta è uno spazio completamente rimesso a nuovo con cinque campi da tennis, due in cemento, altrettanti in terra battuta e uno un erba sintetica. L’Mta propone corsi di calisthenics e personal trainer a partire dai 14 anni, lezioni di tennis per adulti, bambini e ragazzi, corsi di padel a partire dai 6 anni. L’accademia Pro Team accoglie invece tutti gli sportivi e le sportive dai principianti all’agonismo. D’estate sono organizzati i centri estivi Jesi4Kids, a partire dai 4 anni. La struttura è frequentata annualmente da migliaia di sportivi e sportive, e tra questi anche atleti che partecipano a tornei di tennis in tutto il mondo. Tutti possono contare sulla professionalità degli allenatori e dei preparatori atletici qualificati.

Info e prenotazioni: Centro sportivo Mta via Matteo Ricci Jesi (tel e wapp 391-3853322) mail: ssdmtajesi@gmail.com