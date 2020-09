Managerializzare le imprese marchigiane per renderle più competitive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Rendere i collaboratori delle aziende maggiormente responsabili ed indipendenti dalla proprietà per garantire la sopravvivenza delle imprese nel lungo periodo. Sarà questo il tema del prossimo Corso di Alta Formazione Facciamo31, Efficacia Operativa® che si terrà a Civitanova, presso il Ristorante Orso. Un evento formativo che nasce dalla volontà di costruire un tessuto imprenditoriale regionale sempre più solido, popolato da imprese strutturate che sappiano sopravvivere ai cambiamenti, attraverso progetti di sviluppo concreti e di lungo periodo. Molto spesso, ancora oggi, le nostre realtà imprenditoriali risultano eccessivamente legate alla figura dell’imprenditore ed, in generale, alla proprietà, con figure manageriali incapaci o impossibilitate a ritagliarsi spazi di autonomia e responsabilità. Questo fenomeno è stato particolarmente messo in evidenza durante il lockdown provocato dalla diffusione del virus Covid19, dove sono state moltissime le realtà che non sono riuscite a gestire in maniera efficace i propri collaboratori in smartworking garantendo i consueti livelli di produttività. Il Corso del prossimo 18 settembre, organizzato dalla scuola di impresa Facciamo31, sarà guidato dal Dr. Lorenzo Braconi, Ceo e Founder Facciamo31, tra i più richiesti consulenti di direzione aziendale in Italia. Sarà una grande opportunità per ricevere quelle basi fondamentali per imprenditori e manager, per chiarificare ruoli, mansioni e obiettivi di ciascuna figura in azienda, per rendere sempre più pratico ed efficace il processo di delega, per far acquisire alle persone la giusta mentalità per gestire un’azienda in assenza della proprietà. Tutto questo, con un setting altamente operativo, che metterà imprenditori e collaboratori, a lavoro insieme, per apportare dei cambiamenti migliorativi utili a pianificare il futuro dell’azienda sin da ora. Per partecipare: segreteria@facciamo31.it