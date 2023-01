I bambini diventano fotoreporter dell'ambiente: laboratorio per i piccoli "Loris Wood"

LORETO - Sabato 28 gennaio alle ore 18:00 una grande avventura negli oceani aspetta ragazze e ragazzi dagli 8 anni presso la libreria Atelier delle storie di Loreto (via Buffolareccia, all’interno del centro commerciale Simply), dove l’autrice Iride Bartolucci trasformerà tutti in fotoreporter ambientali, proprio come il protagonista del suo nuovo romanzo “Loris Wood verso l’isola di plastica” (Dalia edizioni).

Vestendo i panni di Loris Wood, dell’ingegnosa Mirta e del coraggioso Aron, i giovani partecipanti solcheranno gli oceani sulle tracce di un carico di paperelle di gomma scomparse: un laboratorio creativo tra adesivi, colori e una grande mappa da attraversare a bordo del supertecnologico catamarano Blu Albatros. Ispirato a fatti veri, “Loris Wood verso l’isola di plastica” esplora il tema dell'inquinamento dei mari e sprona a intervenire in prima persona, sensibilizzando e informando. Il laboratorio è gratuito, età consigliata 8-12 anni.