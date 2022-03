“Io decoro Ancona...e tu?, in mostra i lavori dei bambini

ANCONA - Sabato prossimo, 5 marzo, alle ore 17:00 all'Informagiovani di Piazza Roma verrà inaugurata dal Sindaco Valeria Mancinelli e dall'assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini la mostra dei lavori realizzati dalle scuole che hanno partecipato alla V edizione del progetto-concorso “Io decoro Ancona...e tu?” indetto dall'Amministrazione comunale.

Facendosi interprete della domanda di sicurezza e del desiderio di vivere maggiormente gli spazi all'aperto questa ultima edizione ha assunto una sfumatura diversa ed è stata dedicata al tema “Una scuola aperta e all'aperto” che ha stimolato un'ampia partecipazione da parte di bambine e bambini - in tutto circa 1500 alunni dai 3 ai 14 anni- accompagnati e sostenuti dai loro insegnanti e dalle famiglie. Trenta i progetti pervenuti, frutto di importante e prezioso lavoro teorico e pratico, tra i quali spiccano numericamente e per la loro creatività, per la prima volta, i POSTER realizzati dai bambini della scuola di infanzia, i più piccoli del ciclo scolastico, che saranno al centro della mostra, visitabile anche nei giorni seguenti fino al 15 marzo da scolaresche e famiglie. Dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono invece stati prodotti video dei progetti ideati per realizzare aule verdi o palestre all'aperto.

Contestualmente alla mostra- cui sono stati invitati soltanto (per ragioni di sicurezza) i referenti delle scuole che hanno aderito- verranno premiate le sezioni e le classi che hanno prodotto i progetti reputati migliori dalla Commissione giudicatrice. Oltre ai premi (i primi e i secondi classificati per ogni ordine e grado della scuola dell'obbligo riceveranno cifre in denaro grazie alle quali dare piena attuazione ai progetti), anche menzioni particolari e il “premio speciale“ del Rotary Club Ancona che sarà consegnato dal presidente Francesco Fantazzini.